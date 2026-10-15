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डॉक्टरों की कमी से बेहाल ये मेडिकल कॉलेज, X-ray, MRI और CT स्कैन स्पेशलिस्ट की पोस्ट खाली

चंबा: पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयासों के बीच डॉक्टरों की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है. मेडिकल कॉलेज में एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी महत्वपूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद पर्याप्त डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को इनका समुचित लाभ मिलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं. जांच सुविधाएं आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी के कारण इन सेवाओं की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है.

डॉ. प्रदीप सिंह का कहना है कि मेडिकल कॉलेज चंबा में आने वाले गंभीर मरीजों के लिए समय पर जांच होना इलाज प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है. अगर जांच में देरी होती है तो कई मामलों में इलाज की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है. पहाड़ी जिला होने के कारण चंबा के कई क्षेत्रों से मरीजों को मेडिकल कॉलेज पहुंचने में ही काफी समय लग जाता है. ऐसे में अस्पताल में ही सभी जरूरी जांच सुविधाएं समय पर उपलब्ध होना मरीजों के लिए बेहद जरूरी माना जाता है.

डॉ. प्रदीप सिंह ने बताया कि किसी भी मरीज के सही इलाज के लिए बीमारी की सटीक पहचान बेहद जरूरी होती है. एक्सरे के जरिए हड्डियों से संबंधित चोटों और अन्य समस्याओं की पहचान की जाती है, जबकि सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी अत्याधुनिक जांचों के जरिए शरीर के अंदरूनी हिस्सों की ज्यादा विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है. सड़क दुर्घटनाओं, गंभीर चोटों, सिर से संबंधित मामलों, हड्डियों और कई अन्य जटिल बीमारियों में इन जांचों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

"डॉक्टर की कमी के कारण मरीजों को एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं. डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता होने पर इन जांच सेवाओं का संचालन और मरीजों को इनका लाभ बेहतर तरीके से उपलब्ध करवाया जा सकता है." - डॉ. प्रदीप सिंह, एमएस, मेडिकल कॉलेज चंबा

चंबा जिले के लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र है. चंबा के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं. इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी मरीज यहां बेहतर उपचार की उम्मीद लेकर आते हैं. ऐसे में मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध जांच सुविधाओं पर मरीजों की निर्भरता काफी ज्यादा है.

दूरदराज क्षेत्रों से पहुंचते हैं मरीज

चंबा जिला भौगोलिक दृष्टि से काफी दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र है. जिले के चुराह, भरमौर-पांगी, सलूणी, तीसा, होली और अन्य दूरदराज क्षेत्रों से मरीज इलाज के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं. कई मरीजों को लंबी दूरी तय करने के बाद अस्पताल पहुंचना पड़ता है. ऐसे में अगर उन्हें जरूरी जांच के लिए दोबारा किसी अन्य स्थान पर जाना पड़े तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है. मरीजों और उनके तीमारदारों की उम्मीद रहती है कि मेडिकल कॉलेज में ही इलाज के साथ-साथ सभी जरूरी जांच सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध हों, लेकिन डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट स्टाफ की कमी इस व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है.

मेडिकल कॉलेज चंबा (ETV Bharat)

आधुनिक मशीनों के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत

स्वास्थ्य क्षेत्र में केवल आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाना ही पर्याप्त नहीं है. इन मशीनों के संचालन, जांच रिपोर्ट की व्याख्या और उसके आधार पर मरीज के इलाज के लिए प्रशिक्षित एवं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी जरूरत होती है. ऐसे में मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक जांच सुविधाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट स्टाफ की उपलब्धता जरूरी है. मेडिकल कॉलेज चंबा में मरीजों की संख्या लगातार ज्यादा रहती है. ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवाओं तक अस्पताल पर दबाव बना रहता है. ऐसे में अगर जांच सुविधाओं से जुड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो इसका सीधा असर मरीजों को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ सकता है.

सरकार के सामने बड़ी चुनौती

मेडिकल कॉलेज चंबा में डॉक्टरों की कमी को दूर करना स्वास्थ्य विभाग और सरकार के सामने बड़ी चुनौती है. स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति होने से न सिर्फ जांच सुविधाओं का बेहतर संचालन हो सकेगा, बल्कि मरीजों को समय पर इलाज भी मिल सकेगा. इससे चंबा जिले के लोगों को गंभीर स्वास्थ्य मामलों में दूसरे जिलों या बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरी भी नहीं पड़ेगी. डॉक्टरों की कमी दूर होने से जांच सेवाओं की व्यवस्था में सुधार आने के साथ-साथ मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिलेगा.

मरीजों ने की स्टाफ नियुक्ति की मांग

वहीं, मरीजों की मांग है कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट स्टाफ के रिक्त पदों को जल्द भरा जाए, ताकि अस्पताल में उपलब्ध आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ लोगों को मिल सके. खासकर एक्स रे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी जांच सुविधाओं को पर्याप्त मेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवाकर प्रभावी बनाया जाना जरूरी है. चंबा मेडिकल कॉलेज से जिले के हजारों लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं जुड़ी हुई हैं. ऐसे में अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों और मशीनरी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है.