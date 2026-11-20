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देवघर में JASICON 2026: देशभर के प्रख्यात चिकित्सकों ने लिया हिस्सा, लाइव ऑपरेशन के जरिए नई सर्जिकल तकनीक की दी गई जानकारी

देवघर में जैसिकॉन 2026. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: बाबानगरी देवघर के जसीडीह में JASICON 2026 का आयोजन किया गया. इस दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के सर्जिकल सेमिनार में देशभर के प्रख्यात सर्जनों और वरिष्ठ चिकित्सकों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान आधुनिक सर्जिकल तकनीक, ऑपरेशन की नई विधियां और जटिल सर्जरी से जुड़ी बारीकियों पर विस्तार से चर्चा की गई.

कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी देवघर के वरिष्ठ चिकित्सकों डॉ. गौरव कुमार, डॉ. जुगल किशोर चौधरी और डॉ. राजीव पांडेय सहित अन्य चिकित्सकों ने संभाली. वहीं, देश के प्रख्यात सर्जनों में डॉ. मुरुतु पांडेय, डॉ. गिरीश दिवाकर और डॉ. विनय प्रताप के साथ उत्तर बिहार के वरिष्ठ सर्जन डॉ. रत्नेश कुमार, डॉ. मृत्युंजय चौधरी और डॉ. गोपाल शरण सिंह सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे.