देवघर में JASICON 2026: देशभर के प्रख्यात चिकित्सकों ने लिया हिस्सा, लाइव ऑपरेशन के जरिए नई सर्जिकल तकनीक की दी गई जानकारी
देवघर में सर्जनों के राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार जैसिकॉन 2026 का आयोजन किया गया. जिसमें कई प्रख्यात चिकित्सक शामिल हुए. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : November 20, 2026 at 7:18 PM IST
देवघर: बाबानगरी देवघर के जसीडीह में JASICON 2026 का आयोजन किया गया. इस दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के सर्जिकल सेमिनार में देशभर के प्रख्यात सर्जनों और वरिष्ठ चिकित्सकों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान आधुनिक सर्जिकल तकनीक, ऑपरेशन की नई विधियां और जटिल सर्जरी से जुड़ी बारीकियों पर विस्तार से चर्चा की गई.
कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी देवघर के वरिष्ठ चिकित्सकों डॉ. गौरव कुमार, डॉ. जुगल किशोर चौधरी और डॉ. राजीव पांडेय सहित अन्य चिकित्सकों ने संभाली. वहीं, देश के प्रख्यात सर्जनों में डॉ. मुरुतु पांडेय, डॉ. गिरीश दिवाकर और डॉ. विनय प्रताप के साथ उत्तर बिहार के वरिष्ठ सर्जन डॉ. रत्नेश कुमार, डॉ. मृत्युंजय चौधरी और डॉ. गोपाल शरण सिंह सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे.
आधुनिक सर्जिकल तकनीक से अवगत हुए मेडिकल छात्र
देशभर से आए वरिष्ठ सर्जनों के अलावा संथाल परगना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों और बिहार के भागलपुर और कटिहार मेडिकल कॉलेज सहित आसपास के संस्थानों से सैकड़ों मेडिकल छात्र भी कार्यक्रम में शामिल हुए. इस सेमिनार के माध्यम से मेडिकल छात्रों को आधुनिक सर्जिकल तकनीकों, ऑपरेशन की नई प्रक्रियाओं और चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे तकनीकी बदलावों को समझने का अवसर मिला.
चिकित्सा के क्षेत्र में संथाल परगना के लिए बड़ी उपलब्धि
कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ सर्जन डॉ. रत्नेश कुमार और डॉ. गोपाल शरण सिंह ने कहा कि JASICON 2026 का आयोजन संथाल परगना के देवघर में होना पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इससे न केवल संथाल परगना के छह जिलों, बल्कि उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से आने वाले मेडिकल छात्रों को भी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और सर्जरी की नई तकनीकों को करीब से समझने का अवसर मिला है.
उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सर्जरी की आधुनिक तकनीक को समझना बेहद जरूरी है. पहले सीमित संसाधनों के बीच भी ऑपरेशन किए जाते थे, लेकिन अब आधुनिक उपकरणों और तकनीक के इस्तेमाल के साथ जटिल सर्जरी को सुरक्षित व प्रभावी तरीके से करना चिकित्सा क्षेत्र की एक बड़ी चुनौती है. ऐसे सेमिनार चिकित्सकों को अपने अनुभव साझा करने और नई तकनीक से अपडेट रहने का अवसर प्रदान करता है.
वहीं, देवघर के चिकित्सक डॉ. जुगल किशोर चौधरी, डॉ. राजीव पांडेय और डॉ. गौरव कुमार ने कहा कि देवघर में इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल सेमिनार का आयोजन होने से स्थानीय चिकित्सकों को भी काफी लाभ मिला है. इससे उन्हें देश के अनुभवी सर्जनों के साथ संवाद करने और आधुनिक सर्जिकल प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला है.
लाइव सर्जरी के माध्यम से दी गई जानकारी
दो दिवसीय इस कार्यक्रम के पहले दिन छह लाइव सर्जरी की गई. इनमें देवघर के दो बड़े अस्पतालों से भी लाइव ऑपरेशन की प्रस्तुति दी गई. इस दौरान सेमिनार में मौजूद वरिष्ठ सर्जनों ने ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया, तकनीकी बारीकियों और सावधानियों की जानकारी दी. साथ ही आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के इस्तेमाल से जटिल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई.
चिकित्सा के क्षेत्र में पहचान बना रहा देवघरः डॉ. संजय
JASICON 2026 के प्रदेश अध्यक्ष व जमशेदपुर के प्रख्यात सर्जन डॉ. संजय कुमार ने कहा कि देवघर पहले से ही धार्मिक नगरी के रूप में देशभर में प्रसिद्ध है, लेकिन इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल सेमिनार के लगातार आयोजन से देवघर अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है. आने वाले समय में ऐसे आयोजनों से शहर को मेडिकल हब के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी.
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