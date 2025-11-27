कनपटी में लगी गोली ब्रेन से स्पाइन तक पहुंची, डॉक्टरों ने 21 वर्षीय युवक की बचाई जान
कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई. डॉक्टर को भी धरती पर 'भगवान' कहा जाता है. इसका उदाहरण पटना में देखने को मिला.
Published : November 27, 2025 at 2:15 PM IST
पटना : पटना के धनरूआ के 21 वर्षीय युवक को एक भयावह हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जान बाल-बाल बच गई. युवक की कनपटी के पीछे लगी गोली ब्रेन के महत्वपूर्ण हिस्सों को नुकसान पहुंचाती हुई सीधे स्पाइन तक जा पहुंची. हादसे के बाद युवक बेहोशी की हालत में था. समय रहते उसे अस्पताल ले जाया गया, जिससे जीवन रक्षक उपचार आरंभ हो सका.
गोली ने ब्रेन से स्पाइनल ट्रैक तक बनाया रास्ता : डॉक्टरों के अनुसार, यह मामला अत्यंत दुर्लभ और जोखिमभरा था क्योंकि गोली खोपड़ी में प्रवेश करने के बाद गहरी चोट पहुंचाती हुई स्पाइनल ट्रैक तक पहुंच चुकी थी. इस दौरान कई महत्वपूर्ण नसें और ब्रेन टिशू प्रभावित हुए, जिससे मामला और जटिल हो गया. किसी भी अतिरिक्त देरी से मरीज की जान को स्थायी खतरा बढ़ सकता था.
न्यूरोसर्जन और विशेषज्ञों की टीम ने की सर्जरी : फोर्ड हॉस्पिटल के अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉ. धीरज के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने इस कठिन सर्जरी को अंजाम दिया. टीम में क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. शिवशंकर, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. रवि शंकर और ईएनटी विभाग के विशेषज्ञ डॉ. प्रियांशु शेखर शामिल रहे. सभी की संयुक्त मेहनत की बदौलत यह सर्जरी सफल हो सकी.
''ऑपरेशन के दौरान उन्नत तकनीकों की सहायता ली गई. गोली की सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए सी-आर्म और न्यूरो माइक्रोस्कोप जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया. इससे ब्रेन और स्पाइन के भीतर मौजूद क्षतिग्रस्त हिस्सों को सुरक्षित रूप से रिपेयर करने में मदद मिली. साथ ही डेड टिशू को सावधानीपूर्वक हटाया गया, ताकि आगे कोई इन्फेक्शन या जटिलता न हो.''- डॉ. धीरज, न्यूरोसर्जन
'गोली निकालना था सबसे चुनौतीपूर्ण चरण' : सर्जिकल टीम के अनुसार ऑपरेशन का सबसे कठिन हिस्सा था गोली को ब्रेन टिशू को बिना अतिरिक्त नुकसान पहुंचाए बाहर निकालना. गोली के रास्ते में कई महत्वपूर्ण नसें थीं. ज़रा सी भी चूक मरीज को लकवा, बोलने की क्षमता खोने या जान जाने के जोखिम में डाल सकती थी. विशेषज्ञों ने बड़ी सतर्कता और तकनीकी कुशलता से गोली को सुरक्षित रूप से निकाला.
टिशू रिपेयर और ग्राफ्टिंग प्रक्रिया : गोली निकालने के बाद डॉक्टरों ने क्षतिग्रस्त टिशू की मरम्मत और ग्राफ्टिंग की ताकि ब्रेन और स्पाइन के कार्य सामान्य रूप से जारी रह सकें. यह प्रक्रिया लंबी और बेहद संवेदनशील थी और ऑपरेशन कई घंटों तक चला. डॉक्टरों ने बताया कि पोस्ट-ऑपरेशन केयर भी इस मामले में बेहद अहम था.
18 दिन बाद 80 प्रतिशत रिकवरी : सर्जरी के बाद युवक को आईसीयू में निगरानी में रखा गया. लगातार फिजियोथेरेपी और मेडिकल सुपरविजन के बाद 18 दिनों के भीतर उसकी स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिला. डॉक्टरों के अनुसार, मरीज की 80 प्रतिशत रिकवरी हो चुकी है और अब वह सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है. स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.
परिजनों ने जताया आभार : मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि समय पर इलाज और डॉक्टरों की विशेषज्ञता ने उनके बेटे को नया जीवन दिया है. वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने इसे टीमवर्क और नवीनतम तकनीक का परिणाम बताया.
''इस प्रकार के मामलों में देरी जानलेवा साबित हो सकती है. गोली लगने पर बिना समय गंवाए पीड़ित को सही स्वास्थ्य संस्थान में उपचार के लिए लाना बेहद जरूरी है. अस्पताल में उन्नत न्यूरोसर्जिकल सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे ऐसे गंभीर मामलों में भी मरीजों की जान बचाई जा सकती है.''- डॉ. धीरज, न्यूरोसर्जन
