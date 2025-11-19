ETV Bharat / state

यूपी में 'पूंछ' के साथ पैदा हुआ था बच्चा, इस अस्पताल के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर दिया नया जीवन



डॉ. अखिलेश कुमार ने बताया कि 14 नवंबर को बलरामपुर चिकित्सालय के ऑपरेशन थिएटर में बच्चे की सर्जरी की गई. ऑपरेशन के दौरान पूंछ को सावधानीपूर्ण ढंग से हटाया गया, जो रीढ़ की हड्डियों (वर्टिब्रा) के बीच स्पाइनल कॉर्ड की झिल्लियों से घनी रूप से जुड़ा हुआ था. बच्चा पीडियाट्रिक वार्ड तीन में भर्ती है और स्वस्थ है. उसके दोनों पैर सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं. मूत्र एवं मल नियंत्रण सामान्य है और दूध एवं नरम आहार ले रहा है. डॉ. अखिलेश कुमार ने बताया कि ऑपरेशन से पूर्व एमआरआई, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और रक्त संबंधित जांच कराई गई. रिपोर्ट नार्मल आने के बाद ऑपरेशन की तैयारी की गई.



बलरामपुर चिकित्सालय की निदेशक डॉ. कविता आर्या ने बताया कि उन्नत सुविधाएं हमें ऐसे दुर्लभ जन्मजात मामलों को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम बनाती हैं. यह ऑपरेशन बाल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और हमारे चिकित्सकों की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण मामला था, जिसे टीम ने अत्यंत कुशलता के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया. हमारा उद्देश्य है कि कोई भी परिवार कठिनाई लेकर आए और संतोष लेकर वापस जाए. बलरामपुर चिकित्सालय ऐसी जटिल बाल शल्य चिकित्सा में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा.



चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा कि अस्पताल की बाल शल्य टीम द्वारा इस जटिल टिश्यू मास को सुरक्षित रूप से हटाया जाना अत्यंत सराहनीय उपलब्धि है. अस्पताल बाल स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार उत्कृष्ट परिणाम प्रदान कर रहे हैं. सफल ऑपरेशन होने के बाद बच्चे के परिवारजन बेहद खुश हैं और टीम के प्रति आभार व्यक्त किया.

