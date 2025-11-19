ETV Bharat / state

यूपी में 'पूंछ' के साथ पैदा हुआ था बच्चा, इस अस्पताल के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर दिया नया जीवन

लखनऊ में स्थित बलरामपुर अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन, बच्चा अब पूरी तरह स्वस्थ, परिजन बेहद खुश

बलरामपुर अस्पताल में सर्जरी करते चिकित्सक.
बलरामपुर अस्पताल में सर्जरी करते चिकित्सक. (Balarampur Hospital)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: बलरामपुर अस्पताल के चिकित्सकों ने दुर्लभ एवं जटिल जन्मजात विकृति वाले बच्चे का सफल ऑपरेशन किया है. बच्चे में जन्म से ही पीठ के निचले हिस्से में स्पाइना बिफिडा ऑक्ल्टा के कारण विकसित छद्म 'पूंछ' मौजूद था. बाहरी रूप से पूंछ के रूप में दिखाई देता था और किसी भी प्रकार के खिंचाव या हलचल पर दर्द होता था.

लखनऊ के ग्राम टिक्का रवा चौराहा निवासी सुशील कुमार और आरती देवी ने बताया कि उनका बेटा 1.5 साल का है. पैदा होते ही बेटे को पूंछ थी. उन्होंने बताया कि कई अस्पताल में इस जटिल जन्मजात स्थिति के ऑपरेशन को करने की हिम्मत नहीं दिखाई जा रही थी, जिससे वह अत्यंत चिंतित थे. इसी कड़ी में बलरामपुर अस्पताल पहुंचकर वरिष्ठ बाल शल्य चिकित्सक डॉ. अखिलेश कुमार को दिखाया. डॉक्टर अखिलेश ने बच्चे का ऑपरेशन करने की कही.


डॉ. अखिलेश कुमार ने बताया कि 14 नवंबर को बलरामपुर चिकित्सालय के ऑपरेशन थिएटर में बच्चे की सर्जरी की गई. ऑपरेशन के दौरान पूंछ को सावधानीपूर्ण ढंग से हटाया गया, जो रीढ़ की हड्डियों (वर्टिब्रा) के बीच स्पाइनल कॉर्ड की झिल्लियों से घनी रूप से जुड़ा हुआ था. बच्चा पीडियाट्रिक वार्ड तीन में भर्ती है और स्वस्थ है. उसके दोनों पैर सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं. मूत्र एवं मल नियंत्रण सामान्य है और दूध एवं नरम आहार ले रहा है. डॉ. अखिलेश कुमार ने बताया कि ऑपरेशन से पूर्व एमआरआई, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और रक्त संबंधित जांच कराई गई. रिपोर्ट नार्मल आने के बाद ऑपरेशन की तैयारी की गई.

बलरामपुर चिकित्सालय की निदेशक डॉ. कविता आर्या ने बताया कि उन्नत सुविधाएं हमें ऐसे दुर्लभ जन्मजात मामलों को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम बनाती हैं. यह ऑपरेशन बाल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और हमारे चिकित्सकों की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण मामला था, जिसे टीम ने अत्यंत कुशलता के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया. हमारा उद्देश्य है कि कोई भी परिवार कठिनाई लेकर आए और संतोष लेकर वापस जाए. बलरामपुर चिकित्सालय ऐसी जटिल बाल शल्य चिकित्सा में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा.

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा कि अस्पताल की बाल शल्य टीम द्वारा इस जटिल टिश्यू मास को सुरक्षित रूप से हटाया जाना अत्यंत सराहनीय उपलब्धि है. अस्पताल बाल स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार उत्कृष्ट परिणाम प्रदान कर रहे हैं. सफल ऑपरेशन होने के बाद बच्चे के परिवारजन बेहद खुश हैं और टीम के प्रति आभार व्यक्त किया.

इसे भी पढ़ें- वायरल बुखार का बदला पैटर्न; लखनऊ में सिर दर्द के मरीज बढ़े, बलरामपुर अस्पताल की इमरजेंसी में एक दिन में पहुंचे 500 से अधिक पेशेंट

TAGGED:

TAILED BABY OPERATION
BABY WITH TAIL IN UP
DOCTORS REMOVED CHILD TAIL
BALRAMPUR HOSPITAL COMPLEX SURGERY
BALRAMPUR HOSPITAL LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.