पीठ से पेट तक धंसा था तीर, मेकाहारा के डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन कर बचाई मरीज की जान
रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में एक मरीज की डॉक्टरों ने जान बचाई है. उसके शरीर में तीर घुस गया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 10, 2026 at 8:10 PM IST
रायपुर: गरियाबंद जिले के एक गंभीर रूप से घायल मरीज की जान रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) के डॉक्टरों ने समय पर की गई आपातकालीन सर्जरी से बचा ली. मरीज की पीठ से होते हुए पेट में तीर धंस गया था, जिससे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने जटिल ऑपरेशन कर तीर सुरक्षित निकाला और क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत की. फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है.
पीठ से पेट तक धंसा था तीर, हालत थी नाजुक
गरियाबंद निवासी मरीज को गंभीर हालत में मेकाहारा रेफर किया गया था. जांच में पता चला कि तीर पेट के भीतर गहराई तक धंसा हुआ था, जिससे आंतरिक रक्तस्राव, आंत में परफोरेशन और संक्रमण का गंभीर खतरा पैदा हो गया था. डॉक्टरों के अनुसार उपचार में थोड़ी भी देरी जानलेवा साबित हो सकती थी.
बिना देर किए किया गया इमरजेंसी ऑपरेशन
मरीज के अस्पताल पहुंचते ही जनरल सर्जरी विभाग की टीम ने उसकी स्थिति का आकलन कर तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया. 2 जुलाई 2026 को विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सफल सर्जरी करते हुए तीर को सुरक्षित बाहर निकाला, रक्तस्राव नियंत्रित किया और क्षतिग्रस्त आंतरिक अंगों की मरम्मत की.
मरीज आईसीयू में भर्ती
ऑपरेशन के बाद मरीज को पोस्ट-ऑपरेटिव आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में उसका उपचार जारी है. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मरीज की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है.
मेकाहारा की ट्रॉमा सेवाओं ने फिर साबित की विशेषज्ञता
अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह सफलता मेकाहारा में उपलब्ध अत्याधुनिक ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सर्जरी सुविधाओं, अनुभवी विशेषज्ञों और बेहतर टीमवर्क का परिणाम है. अस्पताल में गंभीर ट्रॉमा मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हैं.
अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर मरीज अत्यंत गंभीर अवस्था में हमारे अस्पताल पहुंचा था. सर्जरी विभाग की टीम ने बिना समय गंवाए आपातकालीन ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई. हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर मरीज को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए.