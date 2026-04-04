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हरियाणा में जल्द होगी 450 डॉक्टरों की भर्ती, रोहतक PGI में अव्यवस्था देख भड़की स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारियों की लगाई क्लास

रोहतक: हरियाणा में जल्द 450 डॉक्टरों की भर्ती होगी. ये बात स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने रोहतक पीजीआई का औचक निरीक्षण करने के बाद कही. शनिवार को मंत्री के औचक निरीक्षण के चलते पीजीआई में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को मरीजों के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने एक्शन लेते हुए दूसरी विंडो खुलवा दी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को दुरुस्त करने के आदेश दिए.

रोहतक पीजीआई में स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण: इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री के सामने दवाइयों की कमी भी सामने आई. जिस पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन ने कहा कि "हरियाणा सरकार जब 540 तरह की दवाइयां दे रही हैं, तो फिर आपूर्ति पूरी क्यों नहीं है? इस बात की जांच करवाई जाएगी कि अस्पताल की तरफ से दवाइयों की डिमांड नहीं की जा रही या फिर विभाग की तरफ से दवाइयां नहीं दी जा रही."

हरियाणा में जल्द होगी 450 डॉक्टरों की भर्ती, रोहतक PGI में अव्यवस्था देख भड़की स्वास्थ्य मंत्री (Etv Bharat)

गंदे मिले शौचालय: मंत्री आरती राव को शौचालयों की हालत भी खराब मिली. स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि ऑपरेशन को लेकर भी शिकायतें मिल रही थी. मरीजों ने मंत्री ने बताया कि उन्हें बाहर से सामान खरीदना पड़ता है. इस पर मंत्री बोली कि सभी मामलों की जांच होगी. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.