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FMGE को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन खत्म, केजरीवाल बोले- यह भारत के भविष्य की लड़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स यानी एफएमजीई को लेकर कई दिनों से चल रहा डॉक्टरों का प्रदर्शन खत्म हो गया है. भूख हड़ताल और प्रदर्शन के बाद नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी एनबीईएमएस की तरफ से कई अहम फैसलों का ऐलान किया गया है.

अक्टूबर के अंत तक अतिरिक्त एफएमजीई परीक्षा कराने से लेकर परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने और भविष्य में साल में तीन बार परीक्षा कराने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई है. इस प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का भी समर्थन मिला.

एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जून 2026 की परीक्षा को लेकर राहत की मांग कर रहे डॉक्टरों ने एनबीईएमएस के साथ बातचीत के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया. इस प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर जसवंत यादव समेत कई डॉक्टर भूख हड़ताल पर भी बैठे थे.

वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई. केजरीवाल ने डॉक्टरों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि डॉक्टरों की गरिमा, पारदर्शिता और भविष्य की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी डॉक्टरों के साथ है. पार्टी नेता एवं पूर्व विधायक सोमनाथ भारती लगातार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के संपर्क में हैं. केजरीवाल ने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस और एमसीडी की तरफ से डॉक्टरों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बाधाएं पैदा की जा रही हैं.