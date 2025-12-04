ETV Bharat / state

नक्सल जोखिम भत्ता नहीं मिलने पर नाराजगी, नारायणपुर में स्वास्थ्य सेवा पर संकट, डॉक्टरों ने दी ये चेतावनी

नारायणपुर के सरकारी डॉक्टरों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि शुक्रवार से शाम की ओपीडी सेवा बंद रहेगी. एक सप्ताह में सुनवाई नहीं हुई तो पूर्ण ओपीडी का बहिष्कार कर केवल आपातकालीन सेवाएं ही दी जाएंगी.

बस्तर संभाग के सभी जिलों की तरह नारायणपुर में भी शासकीय डॉक्टरों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सेवा देने के लिए CRMC (Chhattisgarh Rural Medical Corps) जोखिम भत्ते का प्रावधान है. डॉक्टरों का कहना है कि 10 महीने से यह भत्ता बंद है.

डॉक्टरों ने शुक्रवार से नारायणपुर जिला अस्पताल में शाम की ओपीडी सेवा बंद करने का फैसला लिया है. डॉक्टरों का यह भी कहना है कि यदि एक सप्ताह में समाधान नहीं निकला तो वे ओपीडी बंद कर सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही चलाएंगे.

नारायणपुर: नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ और नारायणपुर में तैनात सरकारी डॉक्टरों को पिछले 10 महीने से नक्सल जोखिम भत्ता (CRMC) नहीं मिला है. डॉक्टरों का कहना है कि लगातार मांग के बाद भी कार्रवाई न होने पर अब वह आंदोलन के लिए मजबूर हो गए हैं.

डॉक्टरों ने दी ये चेतावनी (ETV Bharat)

स्वास्थ्य सेवा हो सकती है प्रभावित

हाल ही में नारायणपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था. CRMC न मिलने से नाराज डॉक्टरों का कहना था कि जीवन जोखिम में डालकर सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को उचित सम्मान और भत्ता नहीं मिल रहा. हालांकि बाद में प्रशासन के समझाने पर डॉक्टरों ने नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम किया, लेकिन असंतोष बरकरार रहा.

CMHO टीआर कुंवर ने कहा, “हम प्रयासरत हैं कि चिकित्सकों का जोखिम भत्ता जल्द से जल्द जारी हो. उम्मीद है कि आगामी 10 दिनों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा न आए, इसके लिए वैकल्पिक डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जा रही है.''

डॉक्टरों का पक्ष: "मजबूरी में आंदोलन, नहीं हुई सुनवाई"

नारायणपुर के मेडिकल ऑफिसर डॉ. हिमांशु सिन्हा ने कहा, “लगातार शासन-प्रशासन और सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा. मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है. यदि समय रहते भुगतान नहीं हुआ तो आगे ओपीडी पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी.''

CRMC नक्सल जोखिम भत्ता जल्द से जल्द बस्तर के सभी डॉक्टरों के खातों में जमा किया जाए- डॉ. हिमांशु सिन्हा

डॉक्टरों के आंदोलन पर गरमाई राजनीति

डॉक्टरों के आंदोलन को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है. मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने डॉक्टरों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार को घेरा है. कांग्रेस नेता विजय सलाम ने कहा, “यह सरकार की विफल स्वास्थ्य नीति का परिणाम है. यदि डॉक्टर OPD सेवा बंद करेंगे तो नागरिकों को ही दिक्कत होगी.डॉक्टरों और ग्रामीणों को होने वाली दिक्कतों को लेकर हम सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे.''

नारायणपुर जैसे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित जिले में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही सीमित हैं. ऐसे में डॉक्टरों का आंदोलन ग्रामीण जनता के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है. शाम की ओपीडी बंद होने से मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.