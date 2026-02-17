ETV Bharat / state

महिला मरीज के लीवर में थी एक किलो वजनी गांठ, जटिल ऑपरेशन कर चिकित्सकों ने बचाई जान

निजी अस्पताल में इसी ऑपरेशन का 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, जिसे निशुल्क किया गया है.

remove a lump from liver
महिला मरीज के साथ चिकित्सकों की टीम (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 17, 2026 at 4:44 PM IST

2 Min Read
अजमेर: जेएलएन अस्पताल के डॉक्टरों ने 46 वर्षीय एक महिला के लीवर से 1 किलो गांठ निकालने में सफलता हासिल की है. लेप्रोस्कोपी तकनीक से किए गए इस जटिल ऑपरेशन में महिला की जान बचाई गई. महिला मरीज पिछले दो-तीन महीने से पेट दर्द से परेशान थी. सीटी स्कैन में लीवर में 10*10*8 सेंटीमीटर आकार की गांठ पाई गई, जो लीवर के बड़े हिस्से को प्रभावित कर चुकी थी.

डॉ. शिव कुमार बुनकर के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने लेप्रोस्कोपी से जटिल ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. डॉ बुनकर ने बताया कि लीवर रिसेक्शन अत्यंत जटिल सर्जरी है, इसमें रक्तस्राव का खतरा अधिक रहता है. ऑपरेशन के दौरान गांठ लीवर का बड़ा हिस्सा प्रभावित कर चुकी थी, लिहाजा गांठ के साथ लीवर का हिस्सा भी सुरक्षित रूप से निकाला गया.

यह बोले चिकित्सक. (ETV Bharat Ajmer)

डॉ. बुनकर ने बताया कि समय रहते ऑपरेशन होने से मरीज की जान को बड़ा खतरा टल गया. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि इस प्रकार का लीवर रिसेक्शन पहली बार दूरबीन से सफलतापूर्वक अस्पताल में किया गया है. महिला मरीज का जटिल ऑपरेशन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निशुल्क किया गया है. उन्होंने बताया कि इस प्रकार की जटिल सर्जरी बड़े शहरों या मेट्रो सिटी के उच्च स्तरीय अस्पतालों में ही की जाती है, लेकिन अब जेएलएन अस्पताल के सर्जरी विभाग में भी ऐसी उन्नत सर्जरी संभव हो रही है. इससे क्षेत्र के मरीजों को उपचार के लिए अब बड़े शहरों की ओर जाना कम हो जाएगा. उन्होंने बताया कि महिला मरीज के जटिल ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया विभाग का भी पूरा सहयोग रहा है. उन्होंने बताया कि निजी अस्पताल में इसी ऑपरेशन का 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, जिसे निशुल्क किया गया है.अब महिला मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है.

