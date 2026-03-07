हरियाणा में हड़ताल पर धरती के "भगवान"! अस्पतालों में इलाज ना मिलने पर मरीज़ परेशान
करनाल के घरौंडा में पुलिस डॉक्टर विवाद में अब हरियाणा के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं जिससे मरीज खासे परेशान हैं.
Published : March 7, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 6:23 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल के घरौंडा में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर अब पूरे हरियाणा में डॉक्टरों की नाराज़गी देखने को मिल रही है. इसी के चलते आज कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में ओपीडी के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, जिसका सीधा असर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीजों पर देखने को मिला. दूर-दराज से आए कई मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ा.
डॉक्टरों ने की हड़ताल : डॉक्टरों का कहना है कि होली की रात करनाल के घरौंडा में एक डॉक्टर के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट की गई थी, लेकिन अब तक इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसी के विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है.
टर्मिनेट करने की मांग : डॉक्टर तेजिंदर सिंह चौहान ने बताया कि होली की रात घरौंडा में पुलिस ने डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की, लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. डॉक्टरों की मांग है कि दोषी पुलिस अधिकारी को तुरंत टर्मिनेट किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक पूरे हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी.
हड़ताल का असर : वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों की हड़ताल का असर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों पर साफ तौर पर देखने को मिला. सुबह से ही कई मरीज डॉक्टरों का इंतजार करते नजर आए, लेकिन डॉक्टरों के हड़ताल पर होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा.
मरीज परेशान : मरीज विनोद ने बताया कि वे काफी दूर से इलाज के लिए आए थे और पर्ची पर दी गई तारीख के अनुसार आज उन्हें डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं. उन्होंने कहा कि अगर पहले से जानकारी मिल जाती तो वे अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर यहां नहीं आते. सुबह 8 बजे से अस्पताल में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पाया.
