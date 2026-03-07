ETV Bharat / state

हरियाणा में हड़ताल पर धरती के "भगवान"! अस्पतालों में इलाज ना मिलने पर मरीज़ परेशान

करनाल : हरियाणा के करनाल के घरौंडा में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर अब पूरे हरियाणा में डॉक्टरों की नाराज़गी देखने को मिल रही है. इसी के चलते आज कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में ओपीडी के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, जिसका सीधा असर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीजों पर देखने को मिला. दूर-दराज से आए कई मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ा.

डॉक्टरों ने की हड़ताल : डॉक्टरों का कहना है कि होली की रात करनाल के घरौंडा में एक डॉक्टर के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट की गई थी, लेकिन अब तक इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसी के विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है.

अस्पतालों में इलाज ना मिलने पर मरीज़ परेशान (Etv Bharat)

टर्मिनेट करने की मांग : डॉक्टर तेजिंदर सिंह चौहान ने बताया कि होली की रात घरौंडा में पुलिस ने डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की, लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. डॉक्टरों की मांग है कि दोषी पुलिस अधिकारी को तुरंत टर्मिनेट किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक पूरे हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी.