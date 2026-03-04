ETV Bharat / state

शरीर में एक साथ दो हर्निया, SMS अस्पताल के चिकित्सकों ने की सफल रोबोटिक सर्जरी

एसएमएस में हर्निया सर्जरी करने वाली डॉक्टर्स की टीम ( Source : SMS hospital )

जयपुर: राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में रोबोट के जरिए एक मरीज के दोनों तरफ हुए हर्निया का ऑपरेशन किया गया. मरीज का पिछले कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उसके चोट लगी और उसके शरीर के दोनों साइड हर्निया हो गया था. डॉक्टरों का कहना है कि अमूमन ट्रॉमा केस में हर्निया होने की संभावना बहुत कम रहती है. अब तक 300 सर्जरी : एसएमएस हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि एसएमएस हॉस्पिटल की जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में रोबोटिक मशीन लगने के बाद से अब तक 300 सर्जरी की जा चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है. उन्होंने बताया कि राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में रोबोट से इतनी सर्जरी अभी तक किसी जगह नहीं हुई. रोबोट सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा मरीजों को होता है, जिसमें ब्लड लॉस कम होता है और मरीज की रिकवरी बहुत तेजी से होती है. पढे़ं. SMS की टीम ने किया दुर्लभ एक्स्ट्रा हेपेटिक हाइडेटिड सिस्ट का सफल ऑपरेशन