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हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का लेबर वार्ड खाली, नहीं हैं मरीज, चिकित्सकों में असुरक्षा का माहौल

हजारीबाग: शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लेबर रूम में चिकित्सक अपनी सेवा नहीं दे रहे हैं. 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और चिकित्सा ड्यूटी पर नहीं लौट रहे हैं. दरअसल, अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो गई थी. उस दौरान पीड़ित पक्ष ने अस्पताल में जमकर बवाल किया था. उनके द्वारा डॉक्टरों और स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप है, इससे नाराज अस्पताल के लेबर रूम में चिकित्सक नहीं पहुंच रहे हैं और पूरा वार्ड खाली है.

घटना के बाद चिकित्सकों का कहना है कि अस्पताल में भय का माहौल है. सुरक्षा नहीं मिलने के कारण काम करने में असुरक्षा का भाव आ रहा है. इस कारण चिकित्सक नहीं पहुंच रहे हैं. चिकित्सकों के नहीं आने के कारण मरीजों का आना भी बंद हो गया है, जो मरीज थे वे भी अस्पताल से घर की ओर वापस लौट चुके हैं.

चिकित्सकों के साथ अभद्रता के बाद अस्पताल का लेबर वार्ड खाली (ETV BHARAT)

चिकित्सकों से वार्ता की जा रही है और बहुत जल्द सेवा शुरू हो जाएगी. जिस तरह से मरीज के परिजनों ने चिकित्सकों के साथ व्यवहार किया है, वे पूरी तरह से गलत है: डॉ. राजकिशोर, उपाधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

सूचना मिलने के बाद सांसद मनीष जायसवाल के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने चिकित्सकों से मुलाकात कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही है. रंजन चौधरी ने बताया कि पिछले दिनों चिकित्सा कर्मी के साथ मारपीट की गई थी. चिकित्सक लेबर रूम सेवा देने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं और इसकी जानकारी भी प्रबंधन को नहीं दी गई है. चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करना सरासर गलत है, दूसरी ओर अस्पताल में सेवा दे रहे चिकित्सक को बिना जानकारी दिए कार्य बहिष्कार नहीं करना चाहिए. जरूरत है जल्द से जल्द समस्या का समाधान होने का, ताकि मरीज को स्वास्थ्य लाभ मिल सके.