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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राइवेट लैब का प्रमोशन! पलामू सदर एसडीएम के निरीक्षण में चौंकाने वाले खुलासे

पलामू के पाटन में सदर एसडीएम के निरीक्षण में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. निरीक्षण के दौरान डॉक्टर गायब मिले. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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दवा चेक करते सदर एसडीएम (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 10:38 AM IST

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पलामू: सदर एसडीएम संजय पांडेय ने शुक्रवार को पाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. निरीक्षण के दौरान कोई भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिला. अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और कर्मियों का अटेंडेंस बना हुआ था, लेकिन वे ड्यूटी से गायब थे.

गायब रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी

निरीक्षण के दौरान महिला होमगार्ड ड्यूटी पर थी, जिसकी हाजरी पांच सितंबर का बना हुआ था. निरीक्षण के दौरान सदर एसडीएम के पास चिकित्सा पदाधिकारी भी पहुंचे, लेकिन वह यूनिफॉर्म में नहीं थे और न ही डॉक्टर के अनुसार उनका पहनावा था. निरीक्षण के क्रम में कई लापरवाही पकड़ी गई, जिसके बाद सदर एसडीएम ने कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया.

बताया जाता है कि पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राइवेट लैब को प्रमोट किया जाता है. यहां के चिकित्सा पदाधिकारी के टेबल पर प्राइवेट लैब का विजिटिंग कार्ड भी लगा रहता है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक सरकारी अस्पताल से गायब रहकर अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं.

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सीएचसी में मौजूद सदर एसडीएम और अन्य (ईटीवी भारत)

कार्रवाई के लिए लिखा गया आवेदन: एसडीएम

जांच के क्रम में पाया गया कि स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम मौजूद है, लेकिन इसकी स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं है. अस्पताल में एक भी मरीज भर्ती नहीं था. साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी रोस्टर उपलब्ध नहीं था. सदर एसडीएम संजय पांडेय ने बताया कि निरीक्षण में कई गड़बड़ियों को पकड़ी गई है. पूरे मामले में कार्रवाई के लिए आवेदन लिखा गया.

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