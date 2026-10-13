झारखंड में 20 हजार डॉक्टरों ने बांधी काली पट्टी: 22 अक्टूबर से हड़ताल की चेतावनी
झारखंड में सरकारी और निजी चिकित्सकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 6:24 PM IST
रांचीः झारखंड में चिकित्सकों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है. राज्य के सरकारी और निजी चिकित्सकों ने मंगलवार से चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है.
इसके तहत डॉक्टर काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं. चिकित्सकों का कहना है कि मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ, तो 21 अक्टूबर को राज्यव्यापी सांकेतिक विरोध किया जाएगा. इसके बाद 22 अक्टूबर से कार्यबहिष्कार शुरू करने की चेतावनी दी गई है. ऐसे में आंदोलन आगे बढ़ने पर त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है.
चरणबद्ध आंदोलन का दूसरा चरण शुरू
राज्य के करीब 20 हजार चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से विरोध जता रहे हैं. आंदोलन के पहले चरण में चिकित्सकों ने आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया था. इसके जरिए मरीजों और उनके परिजनों को आंदोलन की वजह और लंबित मांगों की जानकारी दी गई. अब दूसरे चरण में डॉक्टर काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं, ताकि मरीजों के उपचार के साथ अपना विरोध भी दर्ज करा सकें.
डीएसीपी समेत कई मांगों पर अड़े चिकित्सक
चिकित्सकों की प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी DACP का लाभ देना शामिल है. डॉक्टर चाहते हैं कि सेवा अवधि के आधार पर उन्हें करियर में आर्थिक लाभ और पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलें. इसके अलावा रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति और संविदा नियुक्ति नियमावली में संशोधन की मांग भी की जा रही है.
मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट प्रभावी तरीके से हो लागू
चिकित्सकों ने अपनी सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग उठाई है. साथ ही चिकित्सक नियुक्ति नियमावली में निर्धारित विभिन्न शर्तों और 13 दुर्गम जिलों में काम करने की अनिवार्यता से जुड़ी चौथे डीएसीपी की शर्त को समाप्त करने की मांग की गई है.
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में राहत की मांग
डॉक्टरों का कहना है कि 62 वर्ष से अधिक उम्र के चिकित्सकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की व्यवस्था पर भी पुनर्विचार होना चाहिए. इसके अलावा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत 50 बेड वाले अस्पतालों के लिए निबंधन की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग भी उनके एजेंडे में शामिल है.
ACS के साथ वार्ता, समाधान का इंतजार
आंदोलन के बीच सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ चिकित्सकों की वार्ता हुई. बातचीत में सकारात्मक पहल के संकेत मिलने के बावजूद अब तक ऐसा कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है, जिससे आंदोलन समाप्त होने का रास्ता साफ हो सके. यही वजह है कि चिकित्सकों ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण का विरोध शुरू कर दिया है.
21 अक्टूबर को प्रदर्शन, 22 से कार्य बहिष्कार
चिकित्सकों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया, तो 21 अक्टूबर को पूरे राज्य में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इसके अगले दिन यानी 22 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम प्रस्तावित है. अब स्वास्थ्य विभाग के सामने चिकित्सकों की मांगों पर सहमति बनाने की चुनौती है. अगर आंदोलन कार्य बहिष्कार तक पहुंचता है, तो सरकारी अस्पतालों में इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन पर असर पड़ सकता है.
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