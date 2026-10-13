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झारखंड में 20 हजार डॉक्टरों ने बांधी काली पट्टी: 22 अक्टूबर से हड़ताल की चेतावनी

काली पट्टी बांधकर मरीज को देखतीं महिला चिकित्सक (रांची) ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड में चिकित्सकों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है. राज्य के सरकारी और निजी चिकित्सकों ने मंगलवार से चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है.

इसके तहत डॉक्टर काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं. चिकित्सकों का कहना है कि मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ, तो 21 अक्टूबर को राज्यव्यापी सांकेतिक विरोध किया जाएगा. इसके बाद 22 अक्टूबर से कार्यबहिष्कार शुरू करने की चेतावनी दी गई है. ऐसे में आंदोलन आगे बढ़ने पर त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है.