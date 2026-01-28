ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026 से रांची के चिकित्सकों को हैं काफी उम्मीदें, कहा- चिकित्सा क्षेत्र में पिछड़े राज्यों के लिए हो खास प्रावधान

रांची: केंद्रीय बजट कैसा हो और उसमें किन-किन प्रावधानों को शामिल किया जाए, चिकित्सक कैसा केंद्रीय बजट चाहते हैं, इसको लेकर ईटीवी भारत ने झारखंड हेल्थ सर्विसेस एसोसिएशन (झासा) और अन्य चिकित्सकों की राय जानने की कोशिश की. सरकारी डॉक्टरों के एसोसिएशन 'झासा' के अध्यक्ष डॉ बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि बजट में मेडिकल फटर्निटी के लिए खास प्रावधान होना चाहिए.

क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट का हो प्रावधानः डॉ. बिमलेश

झासा के अध्यक्ष डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि आज भी देश के सभी राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह के क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट हैं, ऐसे में केंद्रीय बजट में हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत ही इसका भी प्रावधान हो.

रांची के चिकित्सकों और झासा अध्यक्ष डॉ. बिमलेश कुमार सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए हो विशेष प्रावधान

रांची के जेनरल सर्जन डॉ. अखिलेश झा ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि उनकी इच्छा है कि देश के ऐसे राज्य जो चिकित्सीय सुविधा में पिछड़ें हुए हैं, जहां संसाधनों की घोर कमी है वैसे राज्यों के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए. डॉ. अखिलेश झा ने कहा कि केंद्रीय बजट में पिछड़े राज्यों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान हो, ताकि पीएचसी,सीएचसी के साथ-साथ सदर अस्पताल में सुविधाएं बढ़ें, नए-नए मेडिकल कॉलेज खुले और राज्य के लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े.