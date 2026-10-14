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रिम्स और सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में जुटे चिकित्सक, संयुक्त चिकित्सा आंदोलन की भरी हुंकार, कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी

रांची: विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड स्टेट स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा संघ, IMA (Indian Medical Association) की झारखंड इकाई और निजी अस्पताल संचालकों की 10 से ज्यादा संगठनों का चरणबद्ध आंदोलन जारी है. वर्तमान में चिकित्सक काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं. मांगें पूरी नहीं होने पर डॉक्टर्स ने 21 अक्टूबर को राज्यभर में धरना प्रदर्शन और 22 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार का कॉल दिया है.

बुधवार को रिम्स(Rajendra Institute of Medical Sciences) एवं सदर अस्पताल में चिकित्सकों से आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए जुटान का आह्वान किया गया. IMA के इस आह्वान पर बड़ी संख्या में चिकित्सक रिम्स में जुटे और मांगें पूरी होने तक आंदोलन पर कायम रहने की हुंकार भरी. इस जुटान के बाद रिम्स के चिकित्सकगण ने भी निदेशक कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मांगों पर कार्रवाई का आग्रह किया है.

डॉ अभिषेक रामाधीन का बयान (Etv Bharat)

चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की

IMA झारखंड के पदाधिकारी डॉ अभिषेक रामाधीन ने बताया कि आईएमए झारखंड संयुक्त चिकित्सा आंदोलन के अंतर्गत बुधवार को रांची में चिकित्सा जगत की विभिन्न जायज मांगों के समर्थन में व्यापक एवं उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली. रिम्स में सैकड़ों चिकित्सकों का प्रभावशाली महाजुटान हुआ, वहीं सदर अस्पताल में भी आयोजित जुटान कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा, दोनों स्थानों पर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की.

संयुक्त चिकित्सा आंदोलन का ज्ञापन सौंपा

डॉ अभिषेक रामाधीन ने बताया कि RIMS में संयुक्त रूप से वरीय चिकित्सकों, जूनियर डॉक्टरों, सरकारी चिकित्सकों तथा निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने चिकित्सकों की सुरक्षा, सम्मान, सेवा संबंधी समस्याओं और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने बताया कि जुटान के बाद आंदोलन की रणनीति बनाने के बाद चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने RIMS निदेशक कार्यालय पहुंचकर संयुक्त चिकित्सा आंदोलन का ज्ञापन सौंपा तथा संबंधित मांगों पर आवश्यक पहल और समयबद्ध कार्रवाई का अनुरोध किया.

मेडिकल समुदाय अपनी जायज मांगों के लिए एकजुट है

सदर अस्पताल में भी कार्यक्रम की सफल भागीदारी ने संयुक्त आंदोलन को मजबूती प्रदान की है. दोनों स्थानों पर चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की एकजुटता ने यह संदेश दिया कि चिकित्सा जगत अपनी जायज मांगों के समाधान के लिए लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से संगठित हैं.

प्रमुख चिकित्सक एवं प्रतिनिधि की उपस्थिति रही

बुधवार के महाजुटान कार्यक्रम में IMA झारखंड के सचिव डॉ. प्रदीप सिंह, स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. अभिषेक रामाधीन, IMA HBI एवं AHPI के सचिव डॉ. शंभू सिंह, IMA Women’s Wing की सचिव डॉ. ब्यूटी बनर्जी एवं डॉ. तनुश्री, झासा (Jharkhand State Health Services Association) के डॉ. अजीत एवं डॉ. स्टीफन खेस, JDA झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विकास, JDA रिम्स के डॉ. जयदीप, FAIMA के राज्य अध्यक्ष डॉ. आदित्य, जेडीएन के डॉ. जितेंद्र, झारखंड स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष आदिल सहित सैकड़ों चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे.