2 नवंबर से पेन-डाउन स्ट्राइक पर डॉक्टर, 5 नवंबर को सचिवालय तक मार्च और सामूहिक अवकाश की चेतावनी
हिमाचल चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिक्षक संघ (SAMDCOT) ने लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:29 AM IST
शिमला: हिमाचल में चिकित्सा शिक्षकों ने सरकार के कथित भेदभावपूर्ण और मनमाने आदेशों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है. राज्य चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिक्षक संघ (SAMDCOT) के अध्यक्ष डॉ. बलवीर वर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से चिकित्सा शिक्षकों की लंबित मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है. सेवा शर्तों में भेदभाव और समस्याओं का समाधान न होने के कारण संघ को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है.
2 नवंबर से करेंगे पेन-डाउन हड़ताल
डॉ. बलवीर वर्मा ने बताया कि, "संघ की 28 अक्टूबर को हुई आपातकालीन आम सभा में सर्वसम्मति से चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षक 2 से 4 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 9:30 से 11 बजे तक डेढ़ घंटे की पेन-डाउन हड़ताल करेंगे. यदि 4 नवंबर तक सरकार की ओर से मांगों पर सकारात्मक बातचीत शुरू नहीं की गई और कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो 5 नवंबर को शिक्षक सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाएंगे."
5 नवंबर को राज्य सचिवालय तक विरोध मार्च
संघ ने निर्णय लिया है कि 5 नवंबर को प्रदेशभर के चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा शिक्षक शिमला में एकत्रित होकर राज्य सचिवालय तक विरोध मार्च निकालेंगे. इसके माध्यम से सरकार से विवादास्पद आदेशों को वापस लेने और शिक्षकों की लंबित मांगों का न्यायसंगत समाधान करने की मांग उठाई जाएगी. डॉ. बलवीर वर्मा ने कहा कि चिकित्सा शिक्षक लंबे समय से अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन अब तक संतोषजनक समाधान नहीं निकल पाया है. संघ का कहना है कि शिक्षकों के अधिकारों, सम्मान और संस्थागत गरिमा की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करवाना जरूरी हो गया है.
आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी या नहीं?
SAMDCOT ने स्पष्ट किया है कि 2 से 4 नवंबर तक प्रस्तावित पेन-डाउन हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं, ट्रॉमा सेवाएं और गहन चिकित्सा इकाइयों (ICU) में मरीजों का उपचार पहले की तरह जारी रहेगा. हालांकि, इस अवधि में बाह्य रोगी विभाग (OPD) में आने वाले मरीजों को असुविधा हो सकती है. संघ ने इसके लिए खेद जताते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षक मरीजों के हितों और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं.
सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील
SAMDCOT ने आंदोलन की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी है. इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (IGMC), शिमला के प्रधानाचार्य को भी इसकी जानकारी दी गई है, ताकि मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार तक पहुंच सके. डॉ. बलवीर वर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि वह चिकित्सा शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सार्थक संवाद शुरू करे. उन्होंने कहा कि विवादास्पद आदेशों को वापस लेकर लंबित मांगों का समाधान किया जाना चाहिए, ताकि आंदोलन को टाला जा सके.
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