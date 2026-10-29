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2 नवंबर से पेन-डाउन स्ट्राइक पर डॉक्टर, 5 नवंबर को सचिवालय तक मार्च और सामूहिक अवकाश की चेतावनी

2 नवंबर से पेन-डाउन स्ट्राइक पर डॉक्टर ( GETTY IMAGES )

शिमला: हिमाचल में चिकित्सा शिक्षकों ने सरकार के कथित भेदभावपूर्ण और मनमाने आदेशों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है. राज्य चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिक्षक संघ (SAMDCOT) के अध्यक्ष डॉ. बलवीर वर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से चिकित्सा शिक्षकों की लंबित मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है. सेवा शर्तों में भेदभाव और समस्याओं का समाधान न होने के कारण संघ को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

2 नवंबर से करेंगे पेन-डाउन हड़ताल डॉ. बलवीर वर्मा ने बताया कि, "संघ की 28 अक्टूबर को हुई आपातकालीन आम सभा में सर्वसम्मति से चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षक 2 से 4 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 9:30 से 11 बजे तक डेढ़ घंटे की पेन-डाउन हड़ताल करेंगे. यदि 4 नवंबर तक सरकार की ओर से मांगों पर सकारात्मक बातचीत शुरू नहीं की गई और कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो 5 नवंबर को शिक्षक सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाएंगे."