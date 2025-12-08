ETV Bharat / state

हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, फरीदाबाद में वैकल्पिक व्यवस्था के भरोसे हो रहा है मरीजों का इलाज

हरियाणा में 2 दिवसीय डॉक्टरों की हड़ताल के पहले दिन सोमवार को स्वास्थ्य सेवाओं पर मिला-जुला असर रहा.

फरीदाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 8, 2025 at 5:28 PM IST

फरीदाबादः हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन (HCMSA) के आह्वान पर राज्यभर में सोमवार से दो दिवसीय डॉक्टरों की हड़ताल जारी है. इस दौरान फरीदाबाद में भी डॉक्टर हड़ताल पर रहे. जिला प्रशासन की ओर से हड़ताल से निपटने के लिए विशेष तैयारी की गई है. इस दौरान अस्पताल में मेडिकल कॉलेज से जूनियर-सीनियर डॉक्टरों, एनएचएम के डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टर, पीजी स्टूडेंट्स, डेंटल सर्जन, ईएसआई मेडिकल कॉलेज सहित अन्य जगहों से डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इस कारण हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं पड़ा.

एसीपी बढ़ोतरी पर फैसला नहीं होने से नाराज हैं डॉक्टरः हड़ताल में शामिल डॉ. अंजली ने कहा कि "सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है. मजबूर होकर हमलोगों ने हड़ताल का फैसला लिया है. एसोसिएशन ने सरकार के सामने दो मांगें रखी थीं. पहली मांग थी कि एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए. इस पर सरकार ने सहमति तो जताई. लेकिन दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग एसीपी (ACP) बढ़ोतरी पर कोई फैसला नहीं हुआ. मौजूदा ग्रेड पे काफी कम है. अन्य कैडर की तुलना में हरियाणा के डॉक्टरों को काफी कम वेतन मिलता है. जबकि यहां के डॉक्टरों पर मरीजों का भारी दबाव रहता है."

हरियाणा में डॉक्टरों की 2 दिवसीय हड़ताल (Etv Bharat)

डीसी ने सिविल अस्पताल का किया दौरा: फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा ने हड़ताल के मद्देनजर फरीदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि "हड़ताल की वजह से किसी भी तरह से कोई इफेक्ट किसी भी अस्पताल में नहीं पड़ा है. सिविल अस्पताल में जो भी सुविधा पहले से मिल रही हैं, मरीजों को वह सुविधा आज भी मिल रही है. हड़ताल का कोई भी असर नहीं पड़ा है. सभी काम सुचारू रूप से चल रहा है."

कार्डियोलॉजी विभाग चालू किया जायेगाः जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल फरीदाबाद में कार्डियोलॉजी विभाग को लेकर डीसी आयुष सिंह ने बताया कि "हमें अभी पता लगा है कि यहां पर कार्डियोलॉजी सेंटर बंद है. हम इस बारे में अधिकारियों से बात करेंगे और और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे."

सीएमओ ने दी हड़ताल से निपटने की तैयारी की जानकारीः फरीदाबाद के सीएमओ डॉ. जयंत आहूजा ने बताया कि छायंसा मेडिकल कॉलेज से जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को बुलाया गया है. इसके अलावा एनएचएम के डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है. रिटायर्ड कंसल्टेंट डॉक्टरों की सेवाएं भी ली जा रही हैं, साथ ही पीजी स्टूडेंट्स और डेंटल सर्जन को भी अस्पताल में तैनात किया गया है. मेडिकल कॉलेज और ईएसआई मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टरों को बुलाकर ड्यूटी में लगाया गया है. पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी न होने दी जाए. सभी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है. हड़ताल के बावजूद अस्पतालों में इलाज बंद नहीं होने दिया जाएगा."

नहीं पड़ा हड़ताल का असरः अपनी पत्नी का इलाज कराने आये शेखर ने बताया कि "हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ा है. मैं अपनी पत्नी को लेकर यहां पर पहुंचा हूं, जो प्रेग्नेंट है. डॉक्टर ने देखा है. दवाई भी लिखी है. सब कुछ पहले की तरह ही है."

