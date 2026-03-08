हरियाणा में डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल, करनाल में थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मी निलंबित होने के बाद ओपीडी सेवाएं शुरू
करनाल में डॉक्टर पुलिस विवाद में थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है जिसके बाद हड़ताल खत्म हो गई है.
करनाल : हरियाणा के करनाल में डॉक्टर और पुलिस के बीच छिड़े विवाद ने पिछले दो दिनों से पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था. लेकिन अब इस मामले में प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई सामने आई है. करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह और डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई अहम बैठक के बाद घरौंडा थाने में तैनात 6 और पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. इससे पहले थाना प्रभारी दीपक कुमार को भी सस्पेंड किया जा चुका था. इस तरह अब तक इस मामले में कुल 7 पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है.
डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल : प्रशासनिक कार्रवाई के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है. शनिवार से प्रदेश भर में डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थीं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. लेकिन अब डॉक्टरों ने फैसला लिया है कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं दोबारा शुरू कर दी जाएंगी ताकि आम जनता को राहत मिल सके.
प्रेसवार्ता में डॉक्टरों की नाराज़गी : हालांकि हड़ताल खत्म करने के बावजूद डॉक्टर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए. प्रेसवार्ता के दौरान डॉक्टरों ने साफ कहा कि उन्हें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ढीली और अधूरी लगती है. डॉक्टरों का कहना है कि इस पूरे मामले में और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
न्याय के लिए अदालत का सहारा : डॉक्टरों ने ये भी स्पष्ट किया कि इस मामले को वे यहीं खत्म नहीं मानते. डॉक्टर प्रशांत से जुड़े इस विवाद में अब डॉक्टर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि वे अदालत में याचिका दायर करेंगे और पूरे मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करेंगे.
प्रदेशभर में असर दिखा था : गौरतलब है कि करनाल से शुरू हुआ ये विवाद तेजी से पूरे प्रदेश में फैल गया था. डॉक्टरों के समर्थन में हरियाणा भर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थीं. इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक असर पड़ा. अब हड़ताल समाप्त होने के साथ ही प्रदेश भर के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य होने लगी हैं.
