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हरदोई में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के विरोध में डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, धरना-प्रदर्शन की दी चेतावनी

प्राचार्य के खिलाफ महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से की गई शिकायत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के गृह जनपद हरदोई स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज- ASMC) में डॉक्टरों और प्रशासन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और जिला पुरुष व महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (CMS) के बीच अधिकारों को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है. दोनों सीएमएस के कार्यालयों को आईपीडी भवन की चौथी मंजिल स्थित एक छोटे कमरे में स्थानांतरित करने के आदेश के बाद चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है. मई 2021 में जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध किया गया था. दोनों अस्पतालों के सीएमएस, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ (PMS) के डॉक्टरों और एनएचएम कर्मचारियों का आरोप है कि संबद्धीकरण के बाद से ही प्राचार्य द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए अनधिकृत रूप से अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है. सामूहिक शिकायती पत्र भेजा: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भेजे गए सामूहिक शिकायती पत्र में डॉक्टरों ने कहा है कि सीएमएस कार्यालय में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण अभिलेख रखे हुए हैं. कार्यालय को आईपीडी भवन के चौथे तल के एक छोटे से कमरे में स्थानांतरित करने और पुराना रिकॉर्ड वहीं छोड़ देने के निर्देश से महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है. शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि पैरों से दिव्यांग एक वरिष्ठ सहायक पर भी भू-तल स्थित कार्यालय छोड़कर चौथे तल पर बैठने का अनुचित दबाव बनाया जा रहा है.