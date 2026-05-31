दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव में 8100 मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल, जानें कब आएंगे नतीजे
दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चुनाव में 8 सदस्य पदों के लिए मतदान.2 साल की देरी से हो रहे चुनाव को लेकर डॉक्टरों में खासा उत्साह.
Published : May 31, 2026 at 7:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के चुनाव में 8 सदस्य पदों के लिए मतदान हुआ. जहां बड़ी संख्या में डॉक्टर मतदान करने के लिए पहुंचें. चुनाव में 92 हजार में से मात्र 8100 मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया. सभी आठ सीटों के नतीजे रात 10 बजे तक घोषित हो सकते हैं. सुबह मतदान की गति धीमी रही. लेकिन, 11 बजे के बाद से लगातार डॉक्टरों का बड़ी संख्या में आना जारी है. 2 साल की देरी से हो रहे डीएमसी चुनाव में इस बार डॉक्टरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बार के चुनाव में डीएमसी रजिस्ट्रेशन में लगने वाला कई-कई महीने का समय, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों और डीएमसी के पिछली टीम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप मुख्य मुद्दा हैं. इन मुद्दों पर यह चुनाव हो रहा है.
मुख्य मुकाबला टीम कर्मा, टीम सेवा और टीम परिवर्तन के बीच: चुनाव में मुख्य मुकाबला टीम कर्मा, टीम सेवा और टीम परिवर्तन के बीच है. इस बार डीएमसी के चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉरपोरेट ग्रुप अस्पताल ने भी अपना एक पैनल चुनाव मैदान में उतारा है. टीम परिवर्तन को कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की टीम बताया जा रहा है. जबकि टीम सेवा को भाजपा समर्थित टीम के तौर पर जाना जा रहा है. इसके चलते ही भाजपा विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने भी टीम सेवा के समर्थन के लिए अपना वीडियो जारी किया है. वहीं, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय अग्रवाल टीम परिवर्तन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं. जबकि टीम कर्मा खुद को छोटे प्रेक्टिस करने वाले डॉक्टरों के लिए लड़ने वाली टीम बताती है.
पहली बार कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की टीम कर्मा चुनाव में उतरी: टीम कर्मा का कहना है वह एकदम न्यूट्रल है. वह किसी भी पॉलीटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है. टीम कर्मा का दावा है कि हम हमेशा डॉक्टर के हितों की लडाई लड़ते रहे हैं और आगे भी डॉक्टरों के हितों के लिए लड़ेंगे. इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं. बाकी टीम कर्मा का टीम सेवा पर यह आरोप है कि जो टीम भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ रही है वह डॉक्टरों और मरीजों हित के लिए सरकार से कैसे लड़ेगी. सरकार और पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ने वाली टीम सरकार के साथ मिलकर काम करेगी. जिससे डॉक्टर और मरीजों के हित प्रभावित होंगे.इन सब मुद्दों पर डॉक्टर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं.
रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए कई कई घंटे लगातार काम करने की परेशानी: रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए अपने कई कई घंटे काम करने की परेशानी सबसे बड़ा मुद्दा है. इन मुद्दों पर दो रेजिडेंट डॉक्टर अभिषेक गर्ग और डॉक्टर रोहन कृष्णन भी चुनाव मैदान में हैं. डीएमसी चुनाव में वोट डालने पहुंचे रीजेंडेंट डॉक्टर शारदा प्रसाद साहू ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रीजेंडेंट डॉक्टरों के ऊपर काम का काफी लोड रहता है. उनसे 36-36 घंटे काम कराया जाता है. ऐसी स्थिति में सुधार होना चाहिए. इसलिए हम चाहते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टरों का भी कोई प्रतिनिधित्व डीएमसी में हो और हमारे हित के लिए वह लड़े. साथ ही नियम के अनुसार जो रेजिडेंसी रूल में 12-12 ड्यूटी का प्रावधान है वह लागू होना चाहिए. इसी मुद्दे पर हमने वोट डाला है.
डीएमसी चुनाव में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दे :
द्वारका से वोट डालने के लिए पहुंचे डॉक्टर अरुण गुप्ता ने कहा कि मैंने इस मुद्दे पर वोट डाला है कि डीएमसी में जो लोग चुन करके आए वह डॉक्टर मरीज के हित में काम करें. डीएमसी में पारदर्शिता हो, भ्रष्टाचार ना हो, डॉक्टर के हित के लिए और उनके हक के लिए लड़ने वाली डीएमसी होनी चाहिए. डीएमसी चुनाव में वोट डालने आए वरिष्ठ डॉक्टर राजीव लोचन ने कहा कि अब तक डीएमसी में ऐसे लोग चुनकर आते रहे हैं जिन्होंने अपने हित साधने के लिए काम किया है. बड़े-बड़े अस्पताल चलाने वाले लोग चुनकर आए. उन्होंने अपने लिए काम किया.
छोटे-मोटे डॉक्टर्स के मुद्दों को उठाने को लेकर चुनाव: छोटे-मोटे डॉक्टर जो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं. नौकरी करते हैं. छोटे-मोटे क्लीनिक और नर्सिंग होम चलाते हैं. उनके हित के लिए डीएमसी में चुनकर आने वाले लोगों ने काम नहीं किया तो हम ऐसे डीएमसी चाहते हैं कि छोटे डॉक्टर के लिए भी कोई काम करे. उन्होंने बताया कि इस बार के डीएमसी चुनाव में नई चीज हुई है कि पहली बार कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स ने भी एक अपनी टीम बना ली है और वह भी इस बार चुनाव में है.
डॉक्टरों की वास्तविक समस्याओं को जानने वालों का हो चुनाव : डीएमसी चुनाव में मतदान करने पहुंचे डॉ संजीव सूद ने कहा कि डीएमसी में मेहनती और ऐसे डॉक्टर चुनकर आने चाहिए जो डॉक्टरों की वास्तविक समस्याओं को जानते हो. उनको दूर करने के लिए काम कर सकें और डॉक्टर मरीज के हित के लिए सरकार से भी लड़ना पड़े तो लड़े.साथ ही समस्याओं को दूर करके हेल्थ प्रोफेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम करें. जो वाजिब मुद्दे हैं वह डीएमसी में उठाएं. वहीं, चुनाव में वोट डालने के बाद डॉक्टर ममता गुप्ता ने कहा कि डीएमसी में महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. वूमेन रिप्रेजेंटेशन हो इस मुद्दे पर मैंने वोट डाला है और महिला डॉक्टर के मुद्दों को भी डीएमसी में उठाया जाए ऐसे लोग चुनकर आने चाहिए.
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