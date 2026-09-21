SPECIAL: विश्व अल्जाइमर दिवस: भूलने की समस्या को कभी भी हल्के में न लें, उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है अल्जाइमर का जोखिम
50 साल की उम्र के बाद याददाश्त में कुछ कमी आने लगे तो बिना देर किए चिकित्सक से सलाह जरूर लें. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 2:31 PM IST
रांची: उम्र बढ़ने के साथ साथ भूलने की समस्या को अक्सर लोग सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन यदि भूलने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही हो और इसका असर उस व्यक्ति के रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ने लगे तो यह अल्जाइमर या डिमेंशिया का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में इसे उम्र बढ़ने का सामान्य असर समझकर नजरअंदाज करना ठीक नहीं है.
याददाश्त में कमी आना मामूली बात नहीं
विश्व अल्जाइमर दिवस पर रांची के मनोचिकित्सक और इंटरनल मेडिसिन चिकित्सक की सलाह है कि 50 साल के उम्र के बाद जब यह लगे कि उनके याददाश्त में कुछ कमी आई है या वह छोटी-छोटी बातों को भूलने लगे हैं तो बिना देर किए योग्य चिकित्सक से सलाह लें. रिनपास के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. सिद्धार्थ सिन्हा और रांची सदर अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. हिमालय झा बताते हैं कि बीमारी की शुरुआती पहचान और इलाज कारगर हो सकता है.
दुनियाभर में मनाया जा रहा है वर्ल्ड अल्जाइमर डे
हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अल्जाइमर- डिमेंशिया के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और मरीजों एवं उनके परिवारों की चुनौतियों को समझने के लिए समाज को संवेदनशील बनाना है.
क्या होता है अल्जाइमर
अल्जाइमर एक दीर्घकालिक न्यूरो-डीजेनेरेटिव बीमारी है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त, सोचने-समझने और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता धीरे-धीरे प्रभावित होते चली जाती है. इसकी शुरुआती दौर में व्यक्ति को हाल की घटनाओं या नई जानकारी को याद रखने में परेशानी होती है.
भूलने की समस्या को हल्के में न लें: डॉ. सिद्धार्थ सिन्हा
रांची के रिनपास में लंबे समय से मरीजों का इलाज कर रहे मनोचिकित्सक डॉ. सिद्धार्थ सिन्हा कहते हैं कि भूलने की समस्या को कभी भी हल्के में न लें. वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे पर ईटीवी भारत के माध्यम से उन्होंने आमजनों में इस बीमारी के प्रति जागरूक रहने की अपील की. उन्होंने बताया कि मोबाइल, रिमोट या अन्य सामान रखकर बार-बार भूलना, सामान्य काम करते समय भ्रमित होना और रोजमर्रा की गतिविधियों में परेशानी अल्जाइमर या डिमेंशिया के प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं.
उन्होंने बताया कि मन उदास रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, सोने-जागने के समय में बदलाव और खान-पान की दिनचर्या प्रभावित होना जैसे बदलावों पर भी परिवार को ध्यान देना चाहिए. डॉ. सिद्धार्थ बताते हैं कि अल्जाइमर या डिमेंशिया के मामले में "अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली मैनेजमेंट" का संदेश घर घर पहुंचाना बहुत जरूरी है.
बुजुर्गों में लगातार भूलने की समस्या हो तो विशेषज्ञ से जरूर मिलें
रिनपास के मनोचिकित्सक डॉ. सिद्धार्थ कहते हैं कि डिमेंशिया से प्रभावित बुजुर्गों की देखभाल में केयरगिवर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. घर के बुजुर्ग या 50 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति अगर अपनी कही बात ही कुछ देर में भूल जाता हो, एक ही सवाल बार बार पूछता हो या फिर अपने घर, शहर, परिवार के व्यक्ति का नाम भूल जाता हो या काफी जतन के बाद याद आता हो तो ऐसी स्थिति में योग्य मनोचिकित्सक से इलाज बेहद जरूरी हो जाता है.
मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए जीवनशैली पर ध्यान देना जरूरी: डॉ. हिमालय झा
रांची सदर अस्पताल के प्रख्यात इंटरनल मेडिसिन के चिकित्सक और फिजिशियन डॉ. हिमालय झा कहते हैं कि वैसे तो इस बीमारी को लेकर सबसे बेहतर समझ मनोचिकित्सक को होती है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जेनरल फिजिशियन को भी इसकी जानकारी और समझ बेहद जरूरी इसलिए जरूरी है क्योंकि बीमार होने की स्थिति में ज्यादातर मामलों में व्यक्ति सबसे पहले जेनरल फिजिशियन के पास ही जाता है.
डॉ. हिमालय झा के अनुसार, अल्जाइमर में हाल की घटनाओं और नई जानकारी को याद रखने की क्षमता प्रभावित होने लगती है. ऐसा मस्तिष्क से जुड़ी वैस्कुलर समस्याओं के अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी, थायराइड संबंधी समस्या, तनाव, एंग्जायटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कारण हो सकते हैं.
मेडिटेशन को अपनाने की सलाह
डॉ. हिमालय झा कहते हैं कि नियमित व्यायाम, योग एवं अन्य शारीरिक गतिविधियां, संतुलित आहार, फल-सब्जियों और खास कर हरी सब्जियों के सेवन से इस बीमारी को उम्र बढ़ने के बाद भी टाला जा सकता है. उन्होंने, तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन जैसी गतिविधियों को अपनाने की भी सलाह दी हैं.
डॉ. हिमालय झा ने कहा कि विटामिन B12 की कमी और थायराइड की समस्या की पहचान एवं उचित उपचार जरूरी है, साथ ही डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी पुरानी बीमारियों को नियंत्रित रखना भी मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होता है.
उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है जोखिम
डॉ. हिमालय झा ने Alzheimer Association के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि उम्र बढ़ने के साथ अल्जाइमर का जोखिम बढ़ता है. उन्होंने बताया कि 65-74 साल की उम्र में करीब 5%, 75-84 साल में करीब 13% और 85 साल से अधिक उम्र में करीब 33% लोगों में अल्जाइमर्स/डिमेंशिया होने का आंकड़ा अल्जाइमर्स एसोसिएशन के हैं.
उन्होंने बताया कि झारखंड में अल्जाइमर्स या डिमेंशिया के वास्तविक रुप में कितने मरीज हैं, इसका डेटा मौजूद नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि अल्जाइमर्स एसोसिएशन के आंकड़ें वैश्विक स्तर के औसत आंकड़ें हैं. भारत या झारखंड के संदर्भ में उसमें परिवर्तन संभव है लेकिन इतना तो कॉमन है कि वैश्विक स्तर पर अल्जाइमर्स के मामले बढ़ रहे हैं या फिर उनकी पहचान होने लगी है.
अल्जाइमर्स के जेनेटिक कारण
डॉ. हिमालय झा ने बताया कि अल्जाइमर में 'जेनेटिक' कारणों की भी भूमिका हो सकती है. परिवार के सदस्य बुजुर्ग में लगातार भूलने की समस्या बढ़ने, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने की स्थिति, सामान बार-बार खो रहा हो, व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव हो रहा हो या सोने-जागने और खाने-पीने की दिनचर्या बदल रही हो, तो परिवार को इसे केवल उम्र का सामान्य असर मानकर नहीं छोड़ना चाहिए.
ऐसे मामलों में मनोचिकित्सक या संबंधित चिकित्सक से जांच कराना जरूरी है क्योंकि याददाश्त में बदलाव का कारण अल्जाइमर के अलावा कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है, जिसका चिकित्सकीय मूल्यांकन जरूरी है.
21 सितंबर के दिन दुनियाभर में विश्व अल्जाइमर दिवस मनाने का संदेश और उद्देश्य केवल बीमारी के बारे में जानकारी देना नहीं है, बल्कि लोगों को यह समझाना भी है कि समय पर पहचान और चिकित्सकीय सलाह बेहद महत्वपूर्ण है. अल्जाइमर और डिमेंशिया से प्रभावित व्यक्ति के लिए परिवार का सहयोग, सुरक्षित वातावरण और नियमित चिकित्सा देखभाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
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