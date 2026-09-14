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निजी हॉस्पिटल पर कार्रवाई के सरकारी फैसले के खिलाफ गोलबंद हुए डॉक्टर्स, आपात बैठक कर बनाई आगे की रणनीति

रांची में निजी अस्पताल पर कार्रवाई के खिलाफ डॉक्टर्स ने आपात बैठक की. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Doctors emergency meeting to protest against government action against private hospital in Ranchi
चिकित्सकों की बैठक (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2026 at 11:34 PM IST

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रांची: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के कड़े रुख के बाद रांची के रिंग रोड स्थित निजी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया. रांची सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद की ओर से की गई कार्रवाई के खिलाफ आज सोमवार को आईएमए (IMA) भवन में डॉक्टरों ने बैठक की.

इस बैठक में सरकारी चिकित्सको के सबसे बड़े संगठन झासा के अध्यक्ष डॉ. बिमलेश सिंह भी शामिल हुए. बैठक में शामिल आईएमए के पदाधिकारियों ने निजी अस्पताल का लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई को गलत करार दिया. रांची आईएमए चेयरमैन डॉ. शेखर चौधरी "काजल" ने कहा कि बिना शोकॉज किये सीधे हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित करना सही नहीं है.

इसको लेकर आईएमए के पदाधिकारियों की एक टीम गठित की है जो पूरे मामले की जांच करेगी. जिन बिंदुओं पर कमी बताकर अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया गया है, उन सभी विन्दुओं पर अस्पताल संचालक से भी कागजात की मांग करेगा. चेयरमैन ने कहा कि जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है वह सही नहीं है. पहले किसी भी अस्पताल को नोटिस जारी होना चाहिए उसके बाद जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए फिर लाइसेंस निलंबन पर फैसला लिया जाना चाहिए लेकिन यहां नियमों का पालन नहीं हुआ है.

ऐसे में मंगलवार को आईएमए की ओर से गठित कमेटी सिविल सर्जन से मुलाकात कर यह जानकारी लेगा कि उन्हें क्या क्या सबूत मिले. जिसकी वजह से अचानक बिना शोकॉज के लाइसेंस सस्पेंड करना पड़ा. जैसा निजी हॉस्पिटल के मामले में हुआ है उससे बाकी सभी निजी अस्पतालों को भी खतरा है.

उन्होंने कहा कि मरीज के परिजन कई बार अस्पताल में हंगामा करते हैं लेकिन अस्पताल प्रबंधन धैर्य से काम लेता है. जो भी अनियमितता अस्पताल में थी वह जांच के बाद अस्पताल को स्पष्ट करने का मौका देना चाहिए था. हॉस्पिटल के मुद्दे पर सिविल सर्जन से मुलाकात करके उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे.

अस्पताल में मारपीट की घटना को आईएमए का समर्थन नहीं

वहीं आईएमए के सदस्य और झासा के चेयरमैन डॉ. बिमलेश सिंह ने कहा कि निजी अस्पताल के निलंबन में तय प्रक्रिया इन पालन नहीं हुआ है लेकिन आईएमए अस्पताल में किसी भी पक्ष द्वारा मारपीट या दुर्व्यवहार का समर्थन नहीं करता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अस्पताल में मरीजों या उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार या गलत होता है तो वह आईएमए से शिकायत करें, जरूर कार्रवाई होगी. आज की बैठक में डॉ अनंत सिन्हा, डॉ अभिषेक रामाधीन,डॉ राजेश कुमार सहित कई चिकित्सक शामिल रहे.

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