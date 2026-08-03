ETV Bharat / state

गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का एनकांउटर: शव का हुआ पोस्टमार्टम, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप

सुजीत सिन्हा के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ( Etv Bharat )