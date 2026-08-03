गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का एनकांउटर: शव का हुआ पोस्टमार्टम, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप
जामताड़ा में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के शव का पोस्टमार्टम हुआ. परिजनों ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं.
Published : August 3, 2026 at 5:29 PM IST
जामताड़ा: पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की बॉडी का पोस्टमॉर्टम किया गया. डेढ़ घंटे की पोस्टमॉर्टम जांच के बाद, डॉक्टरों की तीन सदस्यीय टीम ने बॉडी से दो गोलियां निकालीं और कई गोलियों के घाव पाए. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमॉर्टम जांच पूरी की. प्रशासन ने पूरे पोस्टमॉर्टम का वीडियो भी बनाया.
पोस्टमार्टम कार्रवाई खत्म होने के बाद डॉक्टर की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड बनाया गया था, जिसमें तीन डॉक्टर शामिल थे, जिनकी उपस्थिति में पोस्टमार्टम किया गया.
डॉक्टरों द्वारा बताया गया है कि बॉडी से दो गोली निकाली गई है और बाकी कई गोली के पंचर पाए गए हैं लेकिन डॉक्टरों ने यह नहीं बताया कि कितनी गोली के पंचर पाए गए हैं और कितनी दूर से गोली मारी गई थीं. इसे लेकर डॉक्टरों की टीम द्वारा बताया गया कि यह जानकारी रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे. इसका खुलासा डॉक्टरों द्वारा नहीं किया गया.
इस बीच, घटना की जानकारी मिलने के बाद गैंगस्टर के परिवार वाले रांची के पंडरा से जामताड़ा थाना पहुंचे. गैंगस्टर की सास उषा देवी और उसका साला भी पहुंचे. सास का रो-रोकर बुरा हाल है.
'फर्जी' था एनकाउंटर: परिजन
परिजनों ने एनकाउंटर को 'फर्जी' बताया है. परिजनों ने प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है. एनकाउंटर में मारे गए सुजीत सिन्हा की सास उषा देवी का कहना था कि वह जेल से निकलना नहीं चाहता था, वह कहता था कि जेल से निकलेंगे तो उसे मार दिया जाएगा, जो व्यक्ति जेल से निकलना ही नहीं चाहता था, वह कैसे राइफल छीनकर भागने का प्रयास करेगा? इतना ही नहीं सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिंह को भी होटवार जेल से एक साजिश के तहत चाईबासा जेल भेजा गया है.
जेल शिफ्टिंग का जारी हुआ था आदेश
बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अपराधी सुजीत सिन्हा की जेल शिफ्टिंग का आदेश जारी होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच साहिबगंज जेल से धनबाद जेल ले जाया जा रहा था. जामताड़ा के रास्ते में पुलिस वाहन का टायर पंचर हो गया. इसके बाद पुलिस उसे दूसरी गाड़ी में बैठाने लगे. इसी बीच सुजीत सिन्हा ने एक जवान की सर्विस राइफल छीनकर पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने तत्काल जवाबी फायरिंग की, जिसमें वह मारा गया.
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