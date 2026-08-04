ETV Bharat / state

अंबाला में कार में मिली डॉक्टर की लाश, 2 दिन से पॉलीक्लिनिक के बाहर खड़ी थी गाड़ी

अंबाला: शहर के पॉलीक्लिनिक के बाहर खड़ी एक कार में डॉक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान डॉक्टर एन.के. झा के रूप में हुई है, जो पहले पॉलीक्लिनिक में अपनी सेवाएं दे चुके थे और वर्तमान में पत्रेहड़ी में कार्यरत बताए जा रहे हैं. डॉक्टर की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी रहस्य बना हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है और हर पहलू से मामले की पड़ताल की जा रही है.

6 महीने पत्नी की हो चुकी है मौतः डाक्टर की मौत के कारण का अभी पता नहीं चल पाया लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है. सेक्टर-9 थाना प्रभारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान नंद लाल झा के रूप में हुई है जो कि सेक्टर 10 में 203 नंबर मकान में किराए पर रहा रहा थे. ये पत्रेहड़ी में कार्यरत थे. उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले इसके पत्नी का निधन हो गया था और इनका बच्चा नहीं है. SHO जितेंद्र कुमार ने बताया कि "इसके भाई को इंफॉर्मेशन दे दी है और वो अभी दिल्ली गया हुआ है. पुलिस अभी जांच कर रही है कि किस वजह से इसकी मौत हुई है."

अंबाला में कार में मिली डॉक्टर की लाश (ETV Bharat)

मौत का कारण स्पष्ट नहींः एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उनकी कोठी के पास का मामला है. उन्होंने कहा कि यहां से सैकड़ों लोगों का आना-जाना लगा रहता है. किसी को मालूम नहीं पड़ा कि इस गाड़ी में किसी की लाश भी हो सकती है. उन्होंने बताया कि जब पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद पता चला कि ये डॉक्टर हैं जो पहले यहीं पर कार्यरत थे और अब गांव पत्रेहड़ी में पोस्टेड थे. उन्होंने बताया कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनकी मौत कैसे हुई. पुलिस ज्यादा अच्छी तरह से बता सकती है.

