ETV Bharat / state

प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के डॉक्टरों ने चपरासी को दिया नया जीवन

चपरासी को मिला नया जीवन ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज: चिकित्सा जगत में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू (SRN) चिकित्सालय के डॉक्टरों की टीम ने एक 55 वर्षीय मरीज के कैंसरग्रस्त जबड़े को पूरी तरह से निकालकर, उसके पैर की हड्डी से नया जबड़ा तैयार कर इतिहास रच दिया है. लगभग 11 घंटे चली इस बेहद जटिल और माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी के बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है. सिद्धार्थनगर जनपद के रहने वाले गंगाराम (55 वर्ष) एक सरकारी विद्यालय में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं. पिछले छह महीनों से वह जबड़े की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. जब जांच में निचले जबड़े में कैंसर (Jaw Cancer) की पुष्टि हुई, तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई. गंगाराम ने इलाज के लिए गोरखपुर और वाराणसी के कई बड़े और नामी अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं भी उन्हें संतोषजनक समाधान नहीं मिला. इसी बीच एक परिचित की सलाह पर वे प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने कैंसर सर्जरी विभाग के डॉ. राजुल अभिषेक से परामर्श लिया. 70 प्रतिशत जबड़ा हो चुका था कैंसरग्रस्त: डॉ. राजुल अभिषेक ने जब मरीज की विस्तृत जांच की तो पाया कि कैंसर निचले जबड़े के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से को अपनी चपेट में ले चुका है. इतनी बड़ी मात्रा में कैंसरग्रस्त हिस्से को शरीर से सुरक्षित बाहर निकालना और फिर चेहरे की आकृति को वापस सामान्य रूप में लाना, डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती थी.