प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के डॉक्टरों ने चपरासी को दिया नया जीवन
कैंसरग्रस्त जबड़े को निकालकर, पैर की हड्डी से नया जबड़ा तैयार कर डॉक्टरों ने रचा इतिहास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 4:53 PM IST
प्रयागराज: चिकित्सा जगत में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू (SRN) चिकित्सालय के डॉक्टरों की टीम ने एक 55 वर्षीय मरीज के कैंसरग्रस्त जबड़े को पूरी तरह से निकालकर, उसके पैर की हड्डी से नया जबड़ा तैयार कर इतिहास रच दिया है. लगभग 11 घंटे चली इस बेहद जटिल और माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी के बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है.
सिद्धार्थनगर जनपद के रहने वाले गंगाराम (55 वर्ष) एक सरकारी विद्यालय में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं. पिछले छह महीनों से वह जबड़े की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. जब जांच में निचले जबड़े में कैंसर (Jaw Cancer) की पुष्टि हुई, तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई.
गंगाराम ने इलाज के लिए गोरखपुर और वाराणसी के कई बड़े और नामी अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं भी उन्हें संतोषजनक समाधान नहीं मिला. इसी बीच एक परिचित की सलाह पर वे प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने कैंसर सर्जरी विभाग के डॉ. राजुल अभिषेक से परामर्श लिया.
70 प्रतिशत जबड़ा हो चुका था कैंसरग्रस्त:
डॉ. राजुल अभिषेक ने जब मरीज की विस्तृत जांच की तो पाया कि कैंसर निचले जबड़े के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से को अपनी चपेट में ले चुका है. इतनी बड़ी मात्रा में कैंसरग्रस्त हिस्से को शरीर से सुरक्षित बाहर निकालना और फिर चेहरे की आकृति को वापस सामान्य रूप में लाना, डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती थी.
मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉ. राजुल अभिषेक ने प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष एवं उप-प्रधानाचार्य डॉ. मोहित जैन से संपर्क किया. इसके बाद दोनों विभागों ने मिलकर इस जटिल ऑपरेशन का एक कंबाइंड ब्लूप्रिंट (उपचार योजना) तैयार किया.
पैर की हड्डी (Fibula) से बना नया जबड़ा:
डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन के दौरान, सबसे पहले निचले जबड़े के उस 70% हिस्से को काटकर शरीर से अलग किया, जो कैंसर से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था. इसके बाद मरीज के ही पैर की छोटी हड्डी जिसे फिबुला (Fibula) कहा जाता है, उसे निकाला गया, फिर माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी (Microvascular Surgery) की मदद से पैर की हड्डी और उसकी सूक्ष्म रक्तवाहिनियों (Blood Vessels) को चेहरे की नसों से जोड़ा गया और जबड़े का सफल पुनर्निर्माण (Reconstruction) किया गया.
11 घंटे चला ऑपरेशन:
यह सर्जरी इतनी बारीक और संवेदनशील थी कि इसे पूरा होने में 11 घंटे का समय लगा. ऑपरेशन के बाद मरीज को 5 दिनों तक गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया. उपचार के बाद गंगाराम अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, जबड़े की बनावट पूरी तरह ठीक होने के बाद भविष्य में इसमें डेंटल इम्प्लांट (कृत्रिम दांत) भी लगाए जाएंगे. इसके बाद वे पहले की तरह सामान्य रूप से खाना खा सकेंगे और बोल सकेंगे.
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