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SMS अस्पताल में डॉक्टरों का कमाल, सिर से दोगुने आकार का ब्रेन ट्यूमर हटाया, महिला को मिली नई जिंदगी

जयपुर: सिर पर करीब 4 किलो वजनी ट्यूमर से परेशान 30 वर्षीय महिला को एसएमएस अस्पताल में संजीवनी मिली. ट्यूमर न केवल उसकी शक्ल-सूरत को प्रभावित कर रहा था, बल्कि चलने-फिरने और सामान्य जीवन जीना भी मुश्किल हो गया था. प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने 30 वर्षीय महिला के सिर से करीब 4 किलोग्राम वजनी बड़े और जटिल ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकालकर नया इतिहास रच दिया.

महिला का ट्यूमर आकार में मरीज के सिर से लगभग दोगुना हो चुका था और खोपड़ी की हड्डियों को पार कर ब्रेन तक पहुंच गया था, जिससे ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा बन गया था. लंबे समय से इस गंभीर समस्या से जूझ रही महिला को चलने-फिरने में भी कठिनाई हो रही थी. ट्यूमर से फैली दुर्गंध ने उसकी सामान्य जीवनशैली को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था. परिजनों ने बताया कि मरीज को कई बड़े अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन ट्यूमर की जटिलता को देखते हुए अधिकांश जगहों पर सर्जरी से इनकार कर दिया गया. आखिर में यह केस SMS अस्पताल पहुंचा, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया.

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