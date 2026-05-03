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SMS अस्पताल में डॉक्टरों का कमाल, सिर से दोगुने आकार का ब्रेन ट्यूमर हटाया, महिला को मिली नई जिंदगी

जयपुर के SMS अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी टीम ने 30 वर्षीय महिला के सिर से 4 किलो वजनी विशाल ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला.

4 KG BRAIN TUMOR
SMS अस्पताल, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: सिर पर करीब 4 किलो वजनी ट्यूमर से परेशान 30 वर्षीय महिला को एसएमएस अस्पताल में संजीवनी मिली. ट्यूमर न केवल उसकी शक्ल-सूरत को प्रभावित कर रहा था, बल्कि चलने-फिरने और सामान्य जीवन जीना भी मुश्किल हो गया था. प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने 30 वर्षीय महिला के सिर से करीब 4 किलोग्राम वजनी बड़े और जटिल ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकालकर नया इतिहास रच दिया.

महिला का ट्यूमर आकार में मरीज के सिर से लगभग दोगुना हो चुका था और खोपड़ी की हड्डियों को पार कर ब्रेन तक पहुंच गया था, जिससे ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा बन गया था. लंबे समय से इस गंभीर समस्या से जूझ रही महिला को चलने-फिरने में भी कठिनाई हो रही थी. ट्यूमर से फैली दुर्गंध ने उसकी सामान्य जीवनशैली को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था. परिजनों ने बताया कि मरीज को कई बड़े अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन ट्यूमर की जटिलता को देखते हुए अधिकांश जगहों पर सर्जरी से इनकार कर दिया गया. आखिर में यह केस SMS अस्पताल पहुंचा, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया.

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मल्टी-स्पेशियलिटी टीम ने दिखाया कमाल: इस जटिल सर्जरी को प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आरके जैन के नेतृत्व में अंजाम दिया गया. टीम में डॉ. अंकित गोयल, डॉ. सौरभ शर्मा, डॉ. दिलप्रीत, डॉ. अंकित और डॉ. संधू शामिल रहे. चूंकि ट्यूमर ब्रेन तक पहुंच चुका था, इसलिए न्यूरोसर्जन डॉ. अशोक गांधी का भी सहयोग लिया गया. एनेस्थीसिया टीम का नेतृत्व डॉ. राजीव शर्मा ने किया, जिसमें डॉ. रजनी और डॉ. गोपाल सहित नर्सिंग स्टाफ की अहम भूमिका रही.

सबसे बड़ी चुनौती ट्यूमर का आकार: डॉ. आरके जैन ने बताया कि 4 किलोग्राम वजनी ट्यूमर को निकालना बेहद कठिन था, क्योंकि यह ब्रेन और महत्वपूर्ण नसों से जुड़ा हुआ था, लेकिन टीम वर्क, सटीक योजना और आधुनिक तकनीकों की मदद से ऑपरेशन सफल रहा. सर्जरी के बाद मरीज अब खतरे से बाहर है और उसकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है.

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