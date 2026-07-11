SMS अस्पताल में दुर्लभ हार्ट सर्जरी, अटैक के बाद बनी 13 सेमी थैली को हटाया, मरीज को मिला नया जीवन
एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों ने 58 वर्षीय मरीज के हृदय में बने लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म को सफलतापूर्वक निकाला. ये केस अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित होगा.
Published : July 11, 2026 at 4:01 PM IST
जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने एक अत्यंत दुर्लभ और जटिल हृदय सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 58 वर्षीय मरीज को नया जीवन दिया है. चिकित्सकों ने हार्ट अटैक के बाद मरीज के हृदय के बाएं निलय (लेफ्ट वेंट्रिकल) में बनी करीब 13.4×11.5 सेंटीमीटर आकार की विशाल गुब्बारेनुमा थैली (जायंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म) को सफलतापूर्वक निकालकर हृदय का पुनर्निर्माण किया.
इस दुर्लभ सर्जरी को अंतरराष्ट्रीय जर्नल International Journal of Cardiovascular and Thoracic Surgery में प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया है. डॉ. संजीव देवगढ़ा ने बताया कि झुंझुनूं निवासी 58 वर्षीय श्रीराम सहाय लीबिया (उत्तर अफ्रीका) में कार्यरत थे. वहां उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद स्थानीय अस्पताल में एंजियोप्लास्टी कर दो स्टेंट लगाए गए. जांच में चिकित्सकों ने उन्हें हृदय सर्जरी की सलाह दी. इसके बाद वह भारत लौटे और एसएमएस अस्पताल में परामर्श लिया. उस समय मरीज को लगातार सीने में दर्द और सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी.
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पांच घंटे चली जटिल सर्जरी: इकोकार्डियोग्राफी (ईसीएचओ) और सीटी स्कैन में पता चला कि हार्ट अटैक के कारण हृदय के बाएं निलय की दीवार में 13.4×11.5 सेंटीमीटर आकार का विशाल एन्यूरिज्म बन चुका था. मरीज को 27 मई 2026 को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया. 5 जून 2026 को चिकित्सकों की टीम ने करीब पांच घंटे तक चले ऑपरेशन में मरीज को हार्ट-लंग मशीन पर रखकर सर्जरी की. ऑपरेशन के दौरान हृदय के प्रभावित हिस्से से विशाल एन्यूरिज्म को सावधानीपूर्वक हटाया गया और हृदय की प्राकृतिक संरचना एवं कार्यक्षमता को सुरक्षित रखते हुए उसका पुनर्निर्माण किया गया.
अंतरराष्ट्रीय जर्नल में मिलेगा स्थान: सर्जरी के दौरान मरीज को सात यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ी. स्वास्थ्य में सुधार होने पर 10 जून 2026 को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. डॉ. संजीव देवगढ़ा ने बताया कि लगभग 13×11.5 सेंटीमीटर आकार के लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म के सफल ऑपरेशन दुनिया भर में बेहद कम दर्ज हैं. हृदय की प्राकृतिक संरचना को सुरक्षित रखते हुए किए गए इस सफल पुनर्निर्माण के कारण यह केस विशेष महत्व रखता है. इसी उपलब्धि को देखते हुए इस केस स्टडी को International Journal of Cardiovascular and Thoracic Surgery में प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया है.
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इन चिकित्सकों ने निभाई अहम भूमिका: इस जटिल सर्जरी का नेतृत्व वरिष्ठ प्रोफेसर एवं इकाई प्रभारी डॉ. संजीव देवगढ़ा ने किया. उनकी टीम में डॉ. अनुला सिसोदिया, डॉ. के.के. मावर, डॉ. ध्रुव शर्मा, डॉ. उत्सव नंदवाना, डॉ. स्वप्निल पंचाल और डॉ. मोहित सिंघल शामिल रहे. एनेस्थीसिया टीम में डॉ. रीमा मीणा, डॉ. अंजुम खान, डॉ. अधोक्षज जोशी और डॉ. अरुण गर्ग ने सेवाएं दीं. नर्सिंग टीम में कंचन चौधरी तथा परफ्यूजनिस्ट के रूप में पुलकित आचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही.