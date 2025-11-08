ETV Bharat / state

SMS अस्पताल की बड़ी उपलब्धि, 6 किलो का दुर्लभ ट्यूमर निकाला, मरीज की हालत सामान्य

एसएमएस अस्पताल, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एसएमएस अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने सीकर निवासी 44 वर्षीय किसान के दाहिने फेफड़े के पास से एक अत्यंत दुर्लभ और विशाल सॉलिटरी फाइब्रस ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला है. यह ट्यूमर लगभग 15×16 सेंटीमीटर आकार का था, और इसका वजन लगभग 6 किलो था. मरीज पिछले 2-3 महीनों से सांस फूलने, सीने में भीपन और दर्द जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा था. कई अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद राहत नहीं मिली, जिसके बाद मरीज SMS अस्पताल पहुंचा और चिकित्सकों से परामर्श लिया. सीनियर प्रोफेसर डॉ. जीवन कांकड़िया ने बताया की एसएमएस अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग की टीम ने इस दुर्लभ ट्यूमर को सर्जरी द्वारा सफलतापूर्वक निकाला है. उन्होंने बताया कि सॉलिटरी फाइब्रस ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर होता है, इसलिए इसका समय पर सर्जिकल उपचार बेहद आवश्यक होता है. चिकित्सकों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज के शरीर से कोई रक्तस्राव नहीं हुआ और यह ट्यूमर पूरा एक टुकड़े में एन्कैप्सुलेटेड निकाल लिया गया. सर्जरी विभाग से डॉ. प्रवीन जोशी, डॉ. तेजस, डॉ. ऐश्वर्या और डॉ. प्रमोद ने अहम सक्रिय भूमिका निभाई. एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. कंचन, डॉ. प्रतिमा, डॉ. सुनील और उनकी टीम ने एनेस्थीसिया प्रबंधन किया.