SMS अस्पताल की बड़ी उपलब्धि, 6 किलो का दुर्लभ ट्यूमर निकाला, मरीज की हालत सामान्य
SMS अस्पताल में जनरल सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने किसान के फेफड़े के पास से सॉलिटरी फाइब्रस ट्यूमर को निकाला.
Published : November 8, 2025 at 1:24 PM IST
जयपुर: एसएमएस अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने सीकर निवासी 44 वर्षीय किसान के दाहिने फेफड़े के पास से एक अत्यंत दुर्लभ और विशाल सॉलिटरी फाइब्रस ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला है. यह ट्यूमर लगभग 15×16 सेंटीमीटर आकार का था, और इसका वजन लगभग 6 किलो था. मरीज पिछले 2-3 महीनों से सांस फूलने, सीने में भीपन और दर्द जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा था. कई अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद राहत नहीं मिली, जिसके बाद मरीज SMS अस्पताल पहुंचा और चिकित्सकों से परामर्श लिया.
सीनियर प्रोफेसर डॉ. जीवन कांकड़िया ने बताया की एसएमएस अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग की टीम ने इस दुर्लभ ट्यूमर को सर्जरी द्वारा सफलतापूर्वक निकाला है. उन्होंने बताया कि सॉलिटरी फाइब्रस ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर होता है, इसलिए इसका समय पर सर्जिकल उपचार बेहद आवश्यक होता है. चिकित्सकों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज के शरीर से कोई रक्तस्राव नहीं हुआ और यह ट्यूमर पूरा एक टुकड़े में एन्कैप्सुलेटेड निकाल लिया गया. सर्जरी विभाग से डॉ. प्रवीन जोशी, डॉ. तेजस, डॉ. ऐश्वर्या और डॉ. प्रमोद ने अहम सक्रिय भूमिका निभाई. एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. कंचन, डॉ. प्रतिमा, डॉ. सुनील और उनकी टीम ने एनेस्थीसिया प्रबंधन किया.
अन्य अंगो से जुड़ा हुआ था: चिकित्सकों ने बताया कि ट्यूमर फेफड़े के पास अत्यंत संवेदनशील हिस्सों से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे एक ही टुकड़े में सुरक्षित निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था. यह जटिल सर्जरी एसएमएस अस्पताल, जयपुर की उच्च स्तरीय विशेषज्ञता, आधुनिक तकनीक और विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट समन्वय का प्रमाण है. डॉक्टर ने बताया कि ये ऑपरेशन 31 अक्टूबर को किया गया था. सर्जरी के बाद मरीज के स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
डॉक्टरों ने कहा कि ऐसे ट्यूमर अक्सर बिना लक्षण दिखाए बढ़ते रहते हैं, और जब तक मरीज को सांस लेने में दिक्कत या सीने में दर्द शुरू होता है, तब तक वे काफी बड़े हो चुके होते हैं, जिससे उनकी सर्जरी जटिल हो जाती है. उन्होंने कहा कि यह मामला इस बात का प्रमाण है कि लगातार चल रही शारीरिक समस्याओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक से जांच करानी चाहिए.