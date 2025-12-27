ETV Bharat / state

विश्व में पहली बार हुई ऐसी सर्जरी, SGPGI के डॉक्टर्स ने रोबोटिक मशीन से मूत्राशय से दुर्लभ ट्यूमर निकाला

यूरोलॉजी विभाग के डॉ. उदय प्रताप सिंह ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया. ( Etv BharatPhoto Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: एसजीपीजीआई के चिकित्सकों ने मूत्राशय के एक जटिल एवं दुर्लभ ट्यूमर का अत्यधिक रोबोटिक तकनीक से इलाज कर मरीज को नया जीवन दिया. चिकित्सकों के मुताबिक यह एक दुर्लभ ट्यूमर था. एसजीपीजीआई यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यह एक ऐसी सर्जरी है, जो विश्व में पहली बार की गई है. दुनियां में पहली बार हुआ ऐसा ऑपरेशन: यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. उदय प्रताप सिंह ने बताया कि 60 वर्षीय मरीज को पेशाब के समय अचानक चक्कर आना, बार-बार बेहोश होना, दिल की धड़कन तेज होना, सिर दर्द होना अत्यधिक ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी गंभीर समस्याएं थी. यह दुर्लभ मामला था. संस्थान में आए मरीज की सबसे पहले जांच कराई गई. जांच में पता चला कि मरीज को मूत्राशय का एक दुर्लभ ट्यूमर है. एसजीपीजीआई लखनऊ (Photo Credit: ETV Bharat) मूत्राशय के अंदर से किया गया ऑपरेशन: डॉ. उदय प्रताप सिंह ने बताया कि इसमें शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं, जो इस तरह के लक्षण उत्पन्न करते हैं. सर्जरी में अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन का उपयोग किया गया. ऑपरेशन सीधे मूत्राशय के अंदर से किया गया. आमतौर पर ऐसे ट्यूमर का ऑपरेशन दूरबीन या पेट में बड़ा चीरा लगाकर किया जाता है, जिसमें पेशाब के रास्ते और आसपास के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचने की संभावना अधिक रहती है.