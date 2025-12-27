विश्व में पहली बार हुई ऐसी सर्जरी, SGPGI के डॉक्टर्स ने रोबोटिक मशीन से मूत्राशय से दुर्लभ ट्यूमर निकाला
एसजीपीजीआई में यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. उदय प्रताप सिंह ने बताया कि 60 वर्षीय मरीज के मूत्राशय से दुर्लभ ट्यूमर निकाला गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 10:37 PM IST
लखनऊ: एसजीपीजीआई के चिकित्सकों ने मूत्राशय के एक जटिल एवं दुर्लभ ट्यूमर का अत्यधिक रोबोटिक तकनीक से इलाज कर मरीज को नया जीवन दिया. चिकित्सकों के मुताबिक यह एक दुर्लभ ट्यूमर था. एसजीपीजीआई यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यह एक ऐसी सर्जरी है, जो विश्व में पहली बार की गई है.
दुनियां में पहली बार हुआ ऐसा ऑपरेशन: यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. उदय प्रताप सिंह ने बताया कि 60 वर्षीय मरीज को पेशाब के समय अचानक चक्कर आना, बार-बार बेहोश होना, दिल की धड़कन तेज होना, सिर दर्द होना अत्यधिक ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी गंभीर समस्याएं थी. यह दुर्लभ मामला था. संस्थान में आए मरीज की सबसे पहले जांच कराई गई. जांच में पता चला कि मरीज को मूत्राशय का एक दुर्लभ ट्यूमर है.
मूत्राशय के अंदर से किया गया ऑपरेशन: डॉ. उदय प्रताप सिंह ने बताया कि इसमें शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं, जो इस तरह के लक्षण उत्पन्न करते हैं. सर्जरी में अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन का उपयोग किया गया. ऑपरेशन सीधे मूत्राशय के अंदर से किया गया. आमतौर पर ऐसे ट्यूमर का ऑपरेशन दूरबीन या पेट में बड़ा चीरा लगाकर किया जाता है, जिसमें पेशाब के रास्ते और आसपास के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचने की संभावना अधिक रहती है.
नई रोबोटिक तकनीक का हुआ इस्तेमाल: डॉ. उदय प्रताप सिंह ने कहा कि नई रोबोटिक तकनीक से बिना बड़ा चीरा लगाए सीधे मूत्राशय के अंदर से ट्यूमर निकाला गया, जिससे सर्जरी अधिक सुरक्षित रही, दर्द कम हुआ और मरीज जल्दी स्वस्थ हुआ. ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया टीम की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही, क्योंकि ट्यूमर को छूने पर मरीज का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ जाता था.
दूसरे मरीजों के लिए नई उम्मीद जगी: डॉ. उदय प्रताप सिंह ने बताया कि यह सर्जरी दिखाती है कि आधुनिक तकनीक और डॉक्टरों के बेहतर टीमवर्क से दुर्लभ और जटिल बीमारियों का इलाज भी सुरक्षित रूप से संभव है. इस सफलता से पीजीआई ने न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान को और मजबूत किया है और ऐसे मरीजों के लिए नई उम्मीद जगाई है.
टीम में यह लोग थे शामिल: यूरोलॉजी विभाग के डॉ. उदय प्रताप सिंह ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया. उनकी टीम में डॉ. संचित रुस्तगी और डॉ. स्निग्ध गर्ग शामिल थे. प्रो. संजय धीरज, प्रो. अमित रस्तोगी, डॉ. प्रकाश चंद्र और सीनियर रेजिडेंट डॉ. शिवेक ने पूरे समय मरीज की स्थिति को सुरक्षित रूप से संभाले रखा. इस जटिल सर्जरी को सफल बनाने में ऑपरेशन थिएटर की टीम का भी अहम योगदान रहा. इसमें रोबोटिक ओटी इंचार्ज मनोज कुमार और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर लिजी जोसेफ शामिल थीं.
यह भी पढ़ें- केजीएमयू में 15 करोड़ की लागत से लगाए जाएंगे एआई युक्त सीसीटीवी कैमरे