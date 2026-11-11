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लोहिया संस्थान के डाॅक्टरों ने की जटिल सर्जरी; दाईं और धड़क रहा था दिल, माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट किया

लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीज के दिल का सफल ऑपरेशन कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मरीज का दिल सामान्य लोगों की तरह छाती के बाईं ओर न होकर दाईं ओर था. इसके बावजूद डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट (दिल के एक खराब वाल्व को बदलने) करने में सफलता पाई है.

प्रो. डॉ. डी. के. श्रीवास्तव (मुख्य सर्जन) ने बताया कि सर्जरी काफी चुनौती पूर्ण थी, लेकिन इसे सफल तरीके से किया गया. उन्होंने कहा कि सर्जरी के उपरांत मरीज को स्थिर अवस्था में कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट में स्थानांतरित किया गया, जहां मरीज की निगरानी की जा रही है.