लोहिया संस्थान के डाॅक्टरों ने की जटिल सर्जरी; दाईं और धड़क रहा था दिल, माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट किया

लोहिया संस्थान के डाॅक्टरों ने की जटिल सर्जरी; दाईं और धड़क रहा था दिल, माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट किया
लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में जटिल सर्जरी का नेतृत्व प्रो. डॉ. डीके श्रीवास्तव ने किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 7:18 PM IST
लखनऊ : डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीज के दिल का सफल ऑपरेशन कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मरीज का दिल सामान्य लोगों की तरह छाती के बाईं ओर न होकर दाईं ओर था. इसके बावजूद डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट (दिल के एक खराब वाल्व को बदलने) करने में सफलता पाई है.
प्रो. डॉ. डी. के. श्रीवास्तव (मुख्य सर्जन) ने बताया कि सर्जरी काफी चुनौती पूर्ण थी, लेकिन इसे सफल तरीके से किया गया. उन्होंने कहा कि सर्जरी के उपरांत मरीज को स्थिर अवस्था में कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट में स्थानांतरित किया गया, जहां मरीज की निगरानी की जा रही है.
दरअसल, मरीज को डेक्स्ट्रोकार्डिया नाम की जन्मजात स्थिति थी. इसमें व्यक्ति का दिल छाती के दाईं ओर होता है. खास बात यह थी कि मरीज के शरीर के बाकी अंदरूनी अंग अपनी सामान्य जगह पर ही थे. ऐसी स्थिति में दिल का ऑपरेशन करना काफी मुश्किल होता है. डॉक्टरों को दिल की अलग स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन की पूरी योजना बनानी पड़ी.
इस जटिल सर्जरी का नेतृत्व प्रो. डॉ. डीके श्रीवास्तव ने किया. उनकी टीम में डॉ. तिरना मंडल, डॉ. विवेक कुंवर, डॉ. शरण्या रे, डॉ. जूही श्रीवास्तव और डॉ. शौर्य भटनागर शामिल रहे. ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश करने और उसकी स्थिति संभालने की जिम्मेदारी डॉ. वीरेंद्र कुमार और डॉ. कपिल की टीम ने निभाई.
नर्सिंग टीम से नेहा पॉल और कौस्तुभ तथा परफ्यूजन टीम से शैलेंद्र, प्रियंका और सोनाली ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ऑपरेशन के बाद मरीज को आईसीयू में रखा गया है. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई गई है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है.
मरीज के माइट्रल वाल्व में थी खराबी : माइट्रल वाल्व दिल के बाएं ऊपरी और निचले हिस्से के बीच होता है. इसका काम खून के बहाव को सही दिशा में बनाए रखना है. इसमें खराबी आने पर खून का प्रवाह प्रभावित होता है. इसलिए मरीज का यह वाल्व ऑपरेशन करके बदला गया. मरीज का दिल सामान्य लोगों की तरह छाती के बाईं ओर न होकर दाईं ओर था. हालांकि शरीर के बाकी अंदरूनी अंग अपनी सामान्य जगह पर थे. इस स्थिति को साइटस सोलिटस कहते हैं.
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