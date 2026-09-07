तेज बुखार, सांस फूले, गले में खराश तो जाएं अस्पताल, स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट पर कानपुर GSVM के डॉक्टर्स, 40 बेड तैयार
मेडिकल कॉलेज से संबद्ध एलएलआर अस्पताल में दो वार्ड बनाए गए हैं. चार-चार वेंटीलेटर्स भी रिजर्व किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 8:00 PM IST
कानपुर : शहर में एक और 28 किलोमीटर दूर उन्नाव में देवर-भाभी की स्वाइन फ्लू से हुई मौत के बाद अब कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) के डॉक्टर्स अलर्ट मोड पर हैं. मेडिकल कालेज से संबद्ध एलएलआर अस्पताल में 10-10 बेड के जहां दो वार्ड बनाए गए हैं, वहीं चार-चार वेंटीलेटर्स के साथ 20 बेड और मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं.
स्वाइन फ्लू के लक्षणों और बचाव के ऊपायों को लेकर अस्पताल के अंदर जगह-जगह पर स्टैंडीज लगाई गई हैं. खुद मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला एक्टिव हैं और उन्होंने सभी डॉक्टर्स व कर्मियों से कहा है वह अपनी सुरक्षा के साथ मरीजों का इलाज करें. डॉ. संजय काला ने बताया कि स्वाइन फ्लू के मामले में गंभीर रोगियों को अपना इलाज घर पर बैठकर नहीं करना है. फौरन ही डॉक्टर्स से मिलें या फिर अस्पताल पहुंचे.
बच्चों के लिए सीरप, वयस्कों के लिए 30 से 75 ग्राम की टेबलेट्स तैयार : मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने कहा, मरीजों के लिए अस्पताल में दवाओं के भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं. बच्चों के लिए जहां सीरप रखवाए गए हैं, वहीं वयस्कों के लिए 30, 45 और 75 ग्राम की टेबलेट्स मौजूद हैं. इसी तरह सीएमओ कार्यालय से 25 वैक्सीन आ चुकी हैं, जबकि और अधिक वैक्सीन खरीदी जा रही हैं. उन्होंने ठोस दावा किया कि स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों का एलएलआर में फौरन इलाज शुरू होगा.
भीड़भाड़ वाली जगहों पर जानें से बचें : प्राचार्य डॉ.संजय काला ने बताया कि स्वाइन फ्लू के लक्षणों में मुख्य रूप से तेज बुखार, कई दिनों तक लगातार खांसी आना, गले में खराश, सांस फूलना छाती में तेज दर्द समेत अन्य शामिल हैं. उल्टी आने, नाक बहने पर भी मरीज फौरन अस्पताल में एडमिट हो सकता है. सर्दी, जुकाम से खुद को बचाना होगा. वहीं, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाते समय मास्क जरूर पहनें. गंभीर श्रेणी का निमोनिया है, तो भी बिना देरी के अपना इलाज शुरू करा दें.
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