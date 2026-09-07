ETV Bharat / state

तेज बुखार, सांस फूले, गले में खराश तो जाएं अस्पताल, स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट पर कानपुर GSVM के डॉक्टर्स, 40 बेड तैयार

स्वाइन फ्लू का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : शहर में एक और 28 किलोमीटर दूर उन्नाव में देवर-भाभी की स्वाइन फ्लू से हुई मौत के बाद अब कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) के डॉक्टर्स अलर्ट मोड पर हैं. मेडिकल कालेज से संबद्ध एलएलआर अस्पताल में 10-10 बेड के जहां दो वार्ड बनाए गए हैं, वहीं चार-चार वेंटीलेटर्स के साथ 20 बेड और मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं. स्वाइन फ्लू के लक्षणों और बचाव के ऊपायों को लेकर अस्पताल के अंदर जगह-जगह पर स्टैंडीज लगाई गई हैं. खुद मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला एक्टिव हैं और उन्होंने सभी डॉक्टर्स व कर्मियों से कहा है वह अपनी सुरक्षा के साथ मरीजों का इलाज करें. डॉ. संजय काला ने बताया कि स्वाइन फ्लू के मामले में गंभीर रोगियों को अपना इलाज घर पर बैठकर नहीं करना है. फौरन ही डॉक्टर्स से मिलें या फिर अस्पताल पहुंचे. स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)