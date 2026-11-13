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बुजुर्ग मरीज के गले में फंसा था मछली का कांटा, खाना-पीना तक हुआ मुश्किल, कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने बचाई जान

प्रो. डॉ. आरके जौहरी ने टीम के साथ मिलकर किया ऑपरेशन. ( Photo Credit; Media Cell, GSVM Medical College )

कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग के डॉक्टर्स की टीम ने एक बार फिर कमाल करके दिखाया है. 25 अक्टूबर को 77 वर्षीय एक मरीज ने डॉक्टर्स को यह बताया था कि उसके गले में कुछ चुभन जैसी हो रही है और उसे कुछ भी खाने-पीने या निगलने में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

डॉक्टर ने जब मरीज की हिस्ट्री देखी तो मेडिकल कॉलेज आने से पहले मरीज की चार बार एंडोस्कोपी की जा चुकी थी. मगर, उन्हें किसी तरीके की राहत नहीं मिली थी. ऐसे में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरके जौहरी व अन्य डॉक्टर्स की टीम के साथ मरीज के गले की सर्जरी का फैसला किया.