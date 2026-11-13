बुजुर्ग मरीज के गले में फंसा था मछली का कांटा, खाना-पीना तक हुआ मुश्किल, कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने बचाई जान
मेडिकल कॉलेज आने से पहले मरीज की चार बार एंडोस्कोपी की जा चुकी थी. मगर, उन्हें किसी तरीके की राहत नहीं मिली थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:14 PM IST
कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग के डॉक्टर्स की टीम ने एक बार फिर कमाल करके दिखाया है. 25 अक्टूबर को 77 वर्षीय एक मरीज ने डॉक्टर्स को यह बताया था कि उसके गले में कुछ चुभन जैसी हो रही है और उसे कुछ भी खाने-पीने या निगलने में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
डॉक्टर ने जब मरीज की हिस्ट्री देखी तो मेडिकल कॉलेज आने से पहले मरीज की चार बार एंडोस्कोपी की जा चुकी थी. मगर, उन्हें किसी तरीके की राहत नहीं मिली थी. ऐसे में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरके जौहरी व अन्य डॉक्टर्स की टीम के साथ मरीज के गले की सर्जरी का फैसला किया.
गले में फंसा था मछली का कांटा : मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया, आधुनिक एंडोस्कोपी की मदद से व रूट टूथ फॉरेन बॉडी रिमूवल फोर सेप्स तकनीक की सहायता से मरीज की सफल सर्जरी करते हुए उनकी जान बचा ली गई. जैसे ही सर्जरी पूरी हुई तो देखा गया मरीज के गले में मछली का कांटा फंसा हुआ था. जिसकी वजह से कई घाव भी हो गए थे.
सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरके जौहरी ने कहा, गले के आसपास जब कोई वस्तु या ठोस खाद्य पदार्थ फंसा होता है तो उससे आसपास के ऊतकों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है. उन्होंने कहा ऐसे मामलों में बिना देरी के फौरन ही डॉक्टर्स से संपर्क जरूर करना चाहिए.
सर्जरी में पकड़ी गई मरीज की चोरी : जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया, मरीज की जब हिस्ट्री ली जा रही थी, तो मरीज ने अपने को पूरी तरीके से शाकाहारी बताया था. हालांकि जब मरीज के गले से मछली का कांटा निकाला गया, तो मरीज ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी चोरी पकड़ी गई.
यह भी पढ़ें : श्रावस्ती में चौकी प्रभारी सस्पेंड, फरियादी से दुर्व्यवहार का आरोप, श्रावस्ती एसपी ने विभागीय जांच के आदेश दिए