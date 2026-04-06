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55 साल के मरीज के शरीर से निकला 12 किलो ट्यूमर, देवघर एम्स ने रचा कीर्तिमान

देवघर एम्स के डॉक्टरों ने मरीज के शरीर से 12 किलो ट्यूमर निकाला है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (File) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 4:40 PM IST

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देवघर: जिले के देवीपुर में बना एम्स अब धीरे-धीरे अपना विस्तार करता जा रहा है. दरअसल उत्तर प्रदेश से आए एक मरीज का जटिल ऑपरेशन कर उसके शरीर से 12 किलो ग्राम का ट्यूमर निकालकर उसे नई जिंदगी देने का काम किया गया है. जिसके बाद से देवघर एम्स की चर्चा जोरों पर है.

मुफ्त में हुआ जटिल ऑपरेशन

इस ऑपरेशन की सफलता के बाद एम्स के निदेशक डॉ. एनएम गंगाने ने बताया कि मरीज के शरीर में यह ट्यूमर रहने के कारण वह परेशान था और बेतहाशा दर्द से उसके शरीर का वजन घटता जा रहा था. कई निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के बाद वह देवघर के एम्स अस्पताल पहुंचा. यहां पर आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज का यह जटिल ऑपरेशन मुफ्त में किया गया है.

शरीर के जटिल हिस्से में था ट्यूमर

मरीज के ट्यूमर के साइज को देखने के बाद डॉक्टर ने चुनौती स्वीकार की और कई घंटों तक चले हाई रिस्क ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने का काम किया. डॉक्टर ने बताया कि यह ट्यूमर शरीर के बहुत जटिल हिस्से में था. इस ऑपरेशन को सफल करने में डॉक्टरों की टीम ने कई घंटे तक मेहनत की. शरीर से 12 किलो के ट्यूमर निकालने के बाद मरीज के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है. मरीज के स्वास्थ्य में जब सुधार दिखने लगा तो डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी.

मरीज की अच्छे से हुई देखरेख

एम्स प्रबंधन की तरफ से बताया गया कि जब मरीज इस ऑपरेशन को करवाने के लिए निजी अस्पताल में गए तो इस ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए मांगे जा रहे थे. मरीज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. इसके बाद मरीज को किसी ने यह सुझाव दिया कि वह देवघर के एम्स अस्पताल जाए. देवघर के एम्स अस्पताल आने के बाद कई दिनों तक मरीज की देखरेख की गई और फिर ऑपरेशन की तिथि सुनिश्चित कर ट्यूमर को बाहर निकाला गया.

निदेशक ने दी टीम को बधाई

देवघर एम्स के डॉक्टरों की टीम की उपलब्धि के बाद निदेशक डॉ. एन एम गंगाने ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि देशभर के मरीजों के लिए एम्स उम्मीद का केंद्र बनता जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्थान में इलाज और सेवा भावना के साथ हर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

जटिल ऑपरेशन हुआ सफल

इस सफल ऑपरेशन के बाद देवघर एम्स ने न सिर्फ एक मरीज को नई जिंदगी दी है बल्कि देवघर और झारखंड का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर दिया है. इस जटिल और सफल ऑपरेशन के बाद स्पष्ट हो गया है कि अब जटिल बीमारियों के लिए देवघर का एम्स भी संथाल क्षेत्र के मरीजों के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है.

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TUMOR FOUND IN PATIENT BODY
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AIIMS DEOGHAR
देवघर एम्स में ट्यूमर का सफल ऑपरेशन
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