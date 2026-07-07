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Jodhpur AIIMS के डॉक्टरों ने 7 साल के बच्चे के शरीर से सर्जरी कर निकाला 3.7 किलो का किडनी ट्यूमर

ट्यूमर दाहिनी एड्रीनल शिरा तक फैल चुका था. इसके दबाव के कारण बाईं किडनी की मुख्य शिरा भी अवरुद्ध हो गई थी.

जोधपुर एम्स
Jodhpur AIIMS (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 5:45 PM IST

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जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर के चिकित्सकों ने एक दुर्लभ सर्जरी करते हुए 7 वर्षीय बच्चे के शरीर से 3.7 किलोग्राम वजन का कैंसरग्रस्त किडनी ट्यूमर निकालकर उसे नया जीवन दिया. करीब 6 घंटे लंबी इस जटिल सर्जरी के दौरान शरीर की सबसे बड़ी शिरा इन्फीरियर वेना कावा (IVC) का पुनर्निर्माण भी किया गया. यह सर्जरी संस्थान में अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण बाल कैंसर शल्य चिकित्सा में से एक मानी जा रही है.

पेट के अधिकांश हिस्से में फैल गया था ट्यूमर: पीडियाट्रिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ प्रो मनीष पाठक ने बताया कि बच्चा पिछले लगभग चार वर्षों से पेट के दाहिने हिस्से में लगातार बढ़ रही सूजन से परेशान था. इसके बाद एम्स जोधपुर किए गए सीटी स्कैन में पता चला कि ट्यूमर का आकार लगभग 24×21×18 सेंटीमीटर हो चुका था. यह पूरी दाहिनी किडनी को नष्ट कर पेट के अधिकांश हिस्से में फैल चुका था. सर्जरी के बाद बच्चे की स्थिति लगातार सुधार के बाद पहली कीमोथेरेपी (पोस्ट-ऑपरेटिव कीमोथेरेपी) भी सफलतापूर्वक दी जा चुकी है. वर्तमान में वह बाल कैंसर विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में उपचार जारी है.

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ऐसे हुआ ऑपरेशन: यह जटिल ऑपरेशन एडिशनल प्रोफेसर डॉ राहुल सक्सेना ने नेतृत्व में किया गया. उन्होंने बताया कि ट्यूमर के कारण लीवर, अग्न्याशय (पैंक्रियास), आंतें और मूत्राशय अपनी सामान्य स्थिति से हट गए थे. सबसे गंभीर बात यह थी कि ट्यूमर ने इन्फीरियर वेना कावा (IVC) की दीवार में प्रवेश कर लिया था. यह शरीर की सबसे बड़ी शिरा है, जो शरीर के निचले हिस्से से रक्त को हृदय तक पहुंचाती है. इसके अलावा ट्यूमर दाहिनी एड्रीनल शिरा तक फैल चुका था और उसके दबाव के कारण बाईं किडनी की मुख्य शिरा (लेफ्ट रीनल वेन) भी अवरुद्ध हो गई थी. इन परिस्थितियों ने इस ऑपरेशन को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना दिया. सर्जरी के दौरान चिकित्सकों ने दाहिनी किडनी तथा पूरी मूत्रवाहिनी (यूरेटर) को ट्यूमर सहित निकाल दिया. चूंकि ट्यूमर ने IVC की दीवार को प्रभावित कर दिया था, इसलिए शिरा के प्रभावित हिस्से को निकालकर 6 सेंटीमीटर के बोवाइन पेरिकार्डियल पैच की सहायता से उसका सफल पुनर्निर्माण किया गया.

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निशुल्क हुआ आपरेशन: डॉ राहुल सक्सेना ने बताया कि सफल सर्जरी करने वाली इस टीम में कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (CTVS) विभाग के डॉ अनिरुद्ध माथुर एवं डॉ सुरेन्द्र पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बाल शल्य चिकित्सा विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर डॉ जॉयल सनी एवं डॉ हर्षवर्धन ने भी पूरे ऑपरेशन में सक्रिय सहयोग दिया. वहीं सुरेश एवं नवेद ने नर्सिंग टीम के रूप में उत्कृष्ट सहयोग प्रदान किया. एनेस्थिसिया टीम का नेतृत्व डॉ सादिक ने किया. डॉ सक्सेना ने बताया कि यह आपरेशन राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना के अंतर्गत पूरी तरह निशुल्क किया गया. इस योजना के कारण परिवार को इतने महंगे एवं अत्याधुनिक उपचार का कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ा.

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सूजन को सामान्य नहीं ले: विभागाध्यक्ष प्रो मनीष पाठक ने बताया कि बच्चों में होने वाले किडनी कैंसर, विशेषकर विल्म्स ट्यूमर, का समय पर निदान और उचित उपचार होने पर सफल इलाज संभव है. उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि यदि किसी बच्चे के पेट में लगातार सूजन या गांठ दिखाई दे, तो उसे सामान्य समस्या मानकर अनदेखा न करें, बल्कि तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि समय पर उपचार से अधिकांश बच्चों का जीवन पूरी तरह सामान्य बनाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि एम्स जोधपुर का पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में चिकित्सा अत्याधुनिक सुविधाओं और अनुभवी विशेषज्ञों के साथ बच्चों में कैंसर, जन्मजात विकृतियों, नवजात शिशुओं की जटिल सर्जरी, दूरबीन (लेप्रोस्कोपिक) सर्जरी तथा मूत्र रोगों का विश्वस्तरीय उपचार की सुविधा उपलब्ध है.

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