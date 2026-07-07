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Jodhpur AIIMS के डॉक्टरों ने 7 साल के बच्चे के शरीर से सर्जरी कर निकाला 3.7 किलो का किडनी ट्यूमर

जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर के चिकित्सकों ने एक दुर्लभ सर्जरी करते हुए 7 वर्षीय बच्चे के शरीर से 3.7 किलोग्राम वजन का कैंसरग्रस्त किडनी ट्यूमर निकालकर उसे नया जीवन दिया. करीब 6 घंटे लंबी इस जटिल सर्जरी के दौरान शरीर की सबसे बड़ी शिरा इन्फीरियर वेना कावा (IVC) का पुनर्निर्माण भी किया गया. यह सर्जरी संस्थान में अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण बाल कैंसर शल्य चिकित्सा में से एक मानी जा रही है.

पेट के अधिकांश हिस्से में फैल गया था ट्यूमर: पीडियाट्रिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ प्रो मनीष पाठक ने बताया कि बच्चा पिछले लगभग चार वर्षों से पेट के दाहिने हिस्से में लगातार बढ़ रही सूजन से परेशान था. इसके बाद एम्स जोधपुर किए गए सीटी स्कैन में पता चला कि ट्यूमर का आकार लगभग 24×21×18 सेंटीमीटर हो चुका था. यह पूरी दाहिनी किडनी को नष्ट कर पेट के अधिकांश हिस्से में फैल चुका था. सर्जरी के बाद बच्चे की स्थिति लगातार सुधार के बाद पहली कीमोथेरेपी (पोस्ट-ऑपरेटिव कीमोथेरेपी) भी सफलतापूर्वक दी जा चुकी है. वर्तमान में वह बाल कैंसर विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में उपचार जारी है.

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ऐसे हुआ ऑपरेशन: यह जटिल ऑपरेशन एडिशनल प्रोफेसर डॉ राहुल सक्सेना ने नेतृत्व में किया गया. उन्होंने बताया कि ट्यूमर के कारण लीवर, अग्न्याशय (पैंक्रियास), आंतें और मूत्राशय अपनी सामान्य स्थिति से हट गए थे. सबसे गंभीर बात यह थी कि ट्यूमर ने इन्फीरियर वेना कावा (IVC) की दीवार में प्रवेश कर लिया था. यह शरीर की सबसे बड़ी शिरा है, जो शरीर के निचले हिस्से से रक्त को हृदय तक पहुंचाती है. इसके अलावा ट्यूमर दाहिनी एड्रीनल शिरा तक फैल चुका था और उसके दबाव के कारण बाईं किडनी की मुख्य शिरा (लेफ्ट रीनल वेन) भी अवरुद्ध हो गई थी. इन परिस्थितियों ने इस ऑपरेशन को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना दिया. सर्जरी के दौरान चिकित्सकों ने दाहिनी किडनी तथा पूरी मूत्रवाहिनी (यूरेटर) को ट्यूमर सहित निकाल दिया. चूंकि ट्यूमर ने IVC की दीवार को प्रभावित कर दिया था, इसलिए शिरा के प्रभावित हिस्से को निकालकर 6 सेंटीमीटर के बोवाइन पेरिकार्डियल पैच की सहायता से उसका सफल पुनर्निर्माण किया गया.