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AIIMS के डॉक्टरों ने पेट से निकाला 20.8 किलो का ट्यूमर, भारत में अब तक सबसे वजनी गांठ है

जोधपुरः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर के चिकित्सकों ने 160 किलोग्राम वजन वाले 59 साल के मॉर्बिड ओबेसिटी से ग्रस्त मरीज की हाईरिस्क सर्जरी सफलता पूर्वक कर 20.8 किलो का ट्यूमर निकाला है. करीब 8.30 घंटे तक चली सर्जरी में कई विभागों के विशेषज्ञ शामिल हुए.

सर्जरी के दौरान 44 × 37 × 24 सेमी आकार तथा 20.8 किलोग्राम वजन वाले विशाल रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला है. चिकित्सकों का दावा है कि ये भारत में रिपोर्ट किए गए अपने प्रकार के सबसे बड़े ट्यूमरों में से एक है तथा विश्व स्तर पर भी सबसे बड़े रिपोर्टेड मामलों में शामिल है. सर्जरी टीम के प्रमुख डॉ. सत्य प्रकाश मीना ने बताया कि मरीज पिछले लगभग एक वर्ष से पेट में भारीपन एवं दर्द की शिकायत के साथ जनरल सर्जरी में भर्ती हुआ था. उसकी जांच में सामने आया कि उसके पेट में विशाल रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर है. जिसके कैंसर ग्रसित होने की आशंका भी व्य​क्त की गई है. ट्यूमर के साथ मरीज की एक किडनी भी निकालनी पड़ी, क्योंकि वह ट्यूमर से चिपकी हुई थी.

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ट्यूमर किडनी से चिपका थाः डॉ सत्यप्रकाश मीना ने बताया कि सर्जरी के दौरान पाया गया कि ट्यूमर दाहिनी किडनी से व्यापक रूप से चिपका हुआ था. ट्यूमर की संलिप्तता के कारण पूर्ण शल्य निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए दाहिनी किडनी को भी ट्यूमर के साथ निकालना पड़ा. मरीज का अत्यधिक मोटापा, ट्यूमर का विशाल आकार तथा शरीर की महत्वपूर्ण संरचनाओं से इसकी निकटता इस सर्जरी को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना रही थी. इन सभी जटिलताओं के बावजूद डॉक्टर्स की टीम ने यह सर्जरी पूरी की. उन्होंने बताया कि मरीज की सर्जरी इसलिए हो पाई क्योंकि यहां एक ही छत के नीचे सभी तरह के विशेषज्ञ मौजूद थे. लगभग 8 घंटे 30 मिनट तक चली यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण सर्जरी में जनरल सर्जरी के डॉ. राधेश्याम सिंह, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग से डॉ. निवेदिता शर्मा एवं डॉ. धर्मा राम पूनिया, यूरोलॉजी विभाग से डॉ. शिव चरण नावरिया तथा एनेस्थीसियोलॉजी विभाग से डॉ. अनीता चौहान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।