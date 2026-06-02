AIIMS के डॉक्टरों ने पेट से निकाला 20.8 किलो का ट्यूमर, भारत में अब तक सबसे वजनी गांठ है
ट्यूमर के साथ मरीज की एक किडनी भी निकालनी पड़ी, क्योंकि वह ट्यूमर से चिपकी हुई थी.
Published : June 2, 2026 at 7:34 PM IST
जोधपुरः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर के चिकित्सकों ने 160 किलोग्राम वजन वाले 59 साल के मॉर्बिड ओबेसिटी से ग्रस्त मरीज की हाईरिस्क सर्जरी सफलता पूर्वक कर 20.8 किलो का ट्यूमर निकाला है. करीब 8.30 घंटे तक चली सर्जरी में कई विभागों के विशेषज्ञ शामिल हुए.
सर्जरी के दौरान 44 × 37 × 24 सेमी आकार तथा 20.8 किलोग्राम वजन वाले विशाल रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला है. चिकित्सकों का दावा है कि ये भारत में रिपोर्ट किए गए अपने प्रकार के सबसे बड़े ट्यूमरों में से एक है तथा विश्व स्तर पर भी सबसे बड़े रिपोर्टेड मामलों में शामिल है. सर्जरी टीम के प्रमुख डॉ. सत्य प्रकाश मीना ने बताया कि मरीज पिछले लगभग एक वर्ष से पेट में भारीपन एवं दर्द की शिकायत के साथ जनरल सर्जरी में भर्ती हुआ था. उसकी जांच में सामने आया कि उसके पेट में विशाल रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर है. जिसके कैंसर ग्रसित होने की आशंका भी व्यक्त की गई है. ट्यूमर के साथ मरीज की एक किडनी भी निकालनी पड़ी, क्योंकि वह ट्यूमर से चिपकी हुई थी.
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ट्यूमर किडनी से चिपका थाः डॉ सत्यप्रकाश मीना ने बताया कि सर्जरी के दौरान पाया गया कि ट्यूमर दाहिनी किडनी से व्यापक रूप से चिपका हुआ था. ट्यूमर की संलिप्तता के कारण पूर्ण शल्य निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए दाहिनी किडनी को भी ट्यूमर के साथ निकालना पड़ा. मरीज का अत्यधिक मोटापा, ट्यूमर का विशाल आकार तथा शरीर की महत्वपूर्ण संरचनाओं से इसकी निकटता इस सर्जरी को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना रही थी. इन सभी जटिलताओं के बावजूद डॉक्टर्स की टीम ने यह सर्जरी पूरी की. उन्होंने बताया कि मरीज की सर्जरी इसलिए हो पाई क्योंकि यहां एक ही छत के नीचे सभी तरह के विशेषज्ञ मौजूद थे. लगभग 8 घंटे 30 मिनट तक चली यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण सर्जरी में जनरल सर्जरी के डॉ. राधेश्याम सिंह, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग से डॉ. निवेदिता शर्मा एवं डॉ. धर्मा राम पूनिया, यूरोलॉजी विभाग से डॉ. शिव चरण नावरिया तथा एनेस्थीसियोलॉजी विभाग से डॉ. अनीता चौहान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
देश में अब तक सबसे बड़ा ट्यूमरः कार्यकारी निदेशक प्रो. डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी ने कहा, रिपोर्ट किए गए सबसे बड़े रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमरों में से एक का सफल निष्कासन एम्स जोधपुर में उपलब्ध उत्कृष्ट चिकित्सीय विशेषज्ञता, बहुविषयक टीमवर्क एवं उन्नत स्वास्थ्य अवसंरचना का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि यह ट्यूमर भारत में रिपोर्ट किए गए तीसरे सबसे बड़े मामलों में शामिल है, जबकि वजन के आधार पर देखें तो तो यह देश में अब सबसे वजनी ट्यूमर है. वहीं, अगर वैश्विक स्तर देखा जाए तो आकार की दृष्टि से विश्वभर में रिपोर्ट किए गए रेट्रोपेरिटोनियल लिपोसारकोमा के लगभग 15 सबसे बड़े मामलों में शामिल होने का अनुमान है. ये इसकी दुर्लभता एवं जटिलता को दर्शाता है. डॉ पूरी ने इस सर्जरी में शामिल सभी चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी है.
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पेट के लगातार बढ़ने को हल्का नहीं लेंः डॉ मीणा ने बताया कि सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति स्थिर है, स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है तथा उन्होंने चलना-फिरना भी शुरू कर दिया है. विशेषज्ञों ने रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमरों की शीघ्र पहचान के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने बताया कि इस तरह के ट्यूमर अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बढ़ते रहते हैं और काफी बड़े होने तक इनके लक्षण सामने नहीं आते. इससे पेट का लगातार बढ़ना या भारीपन महसूस होना, लगातार पेट या पीठ दर्द, बिना कारण वजन कम होना है. अत्यधिक मोटापा पेट के ट्यूमर को छिपा सकता है और निदान में देरी का कारण बन सकता है. समय पर एवं सटीक निदान के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जैसी इमेजिंग जांचों का विशेष महत्व है.