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फर्रुखाबाद में दीपावली पर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद; अस्पतालों में लगी चिकित्सकों की ड्यूटी, रोस्टर जारी

सीएमओ डॉ. आनंद उपाध्याय ( Photo credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : जिले में 8 से 10 नवंबर तक इमरजेंसी, प्रसव और आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं के संचालन के लिए विशेष इंतजाम, लोहिया अस्पताल, सिविल अस्पताल लिंजीगंज सहित विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ड्यूटी रोस्टर जारी किए गए हैं. दीपावली पर्व के दौरान 8 से 10 नवंबर तक अवकाश के बावजूद जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्था की है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, डॉ. राममनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय और सिविल अस्पताल लिंजीगंज में चिकित्सकों, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है. संबंधित चिकित्सा इकाइयों की ओर से इसके लिए अलग-अलग ड्यूटी रोस्टर जारी किए गए हैं. विभाग का प्रयास है कि त्योहार के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति में मरीजों को उपचार के लिए परेशान न होना पड़े.





सीएमओ डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने बताया कि सीएचसी शमसाबाद में तीन पालियों में चिकित्सकों की तैनाती की गई है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमसाबाद में 8 से 10 नवंबर तक सुबह, दोपहर और रात्रि की पालियों में चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है. रोस्टर के अनुसार, तीन चिकित्सकों को अलग-अलग पालियों में जिम्मेदारी सौंपी गई है. इनके साथ सहयोगी स्वास्थ्यकर्मियों की भी ड्यूटी निर्धारित की गई है.



कमालगंज में चिकित्सकों के साथ फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी भी तैनात रहेंगे. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज में 8 नवंबर, 9 नवंबर और 10 नवंबर को चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित की गई है. इनके साथ संबंधित तिथियों में फार्मासिस्ट एवं वार्ड ब्वॉय की भी तैनाती की गई है.



नवाबगंज, कायमगंज और मोहम्मदाबाद में भी विशेष व्यवस्था : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज में भी दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों का विशेष ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया है. इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज और मोहम्मदाबाद में भी चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की आकस्मिक चिकित्सा ड्यूटी निर्धारित की गई है. संबंधित स्वास्थ्य इकाइयों में जारी रोस्टर के अनुसार, चिकित्सक और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे.



