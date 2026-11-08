फर्रुखाबाद में दीपावली पर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद; अस्पतालों में लगी चिकित्सकों की ड्यूटी, रोस्टर जारी
सीएमओ डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने बताया कि सीएचसी शमसाबाद में तीन पालियों में चिकित्सकों की तैनाती की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 8:30 PM IST
फर्रुखाबाद : जिले में 8 से 10 नवंबर तक इमरजेंसी, प्रसव और आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं के संचालन के लिए विशेष इंतजाम, लोहिया अस्पताल, सिविल अस्पताल लिंजीगंज सहित विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ड्यूटी रोस्टर जारी किए गए हैं. दीपावली पर्व के दौरान 8 से 10 नवंबर तक अवकाश के बावजूद जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्था की है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, डॉ. राममनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय और सिविल अस्पताल लिंजीगंज में चिकित्सकों, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है. संबंधित चिकित्सा इकाइयों की ओर से इसके लिए अलग-अलग ड्यूटी रोस्टर जारी किए गए हैं. विभाग का प्रयास है कि त्योहार के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति में मरीजों को उपचार के लिए परेशान न होना पड़े.
सीएमओ डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने बताया कि सीएचसी शमसाबाद में तीन पालियों में चिकित्सकों की तैनाती की गई है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमसाबाद में 8 से 10 नवंबर तक सुबह, दोपहर और रात्रि की पालियों में चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है. रोस्टर के अनुसार, तीन चिकित्सकों को अलग-अलग पालियों में जिम्मेदारी सौंपी गई है. इनके साथ सहयोगी स्वास्थ्यकर्मियों की भी ड्यूटी निर्धारित की गई है.
कमालगंज में चिकित्सकों के साथ फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी भी तैनात रहेंगे. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज में 8 नवंबर, 9 नवंबर और 10 नवंबर को चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित की गई है. इनके साथ संबंधित तिथियों में फार्मासिस्ट एवं वार्ड ब्वॉय की भी तैनाती की गई है.
नवाबगंज, कायमगंज और मोहम्मदाबाद में भी विशेष व्यवस्था : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज में भी दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों का विशेष ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया है. इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज और मोहम्मदाबाद में भी चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की आकस्मिक चिकित्सा ड्यूटी निर्धारित की गई है. संबंधित स्वास्थ्य इकाइयों में जारी रोस्टर के अनुसार, चिकित्सक और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे.
सिविल अस्पताल लिंजीगंज में 8 से 10 नवंबर तक इमरजेंसी सेवाओं के संचालन के लिए सुबह, दोपहर और रात्रि की अलग-अलग पालियों में चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके साथ फार्मासिस्ट एवं सहयोगी कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है. अस्पताल के लेबर रूम में प्रसव संबंधी सेवाएं जारी रखने के लिए स्टाफ नर्स और सपोर्टिंग स्टाफ का अलग ड्यूटी रोस्टर बनाया गया है, ताकि अवकाश के दौरान प्रसव संबंधी आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों.
लोहिया पुरुष चिकित्सालय में चिकित्सकों की इमरजेंसी ड्यूटी : डॉ. राममनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय में भी दीपावली अवकाश के दौरान इमरजेंसी सेवाओं के संचालन के लिए चिकित्सकों का विशेष ड्यूटी रोस्टर निर्धारित किया गया है. 8 नवंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक तथा रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक चिकित्सक इमरजेंसी ड्यूटी पर रहेंगे.
इसी क्रम में 9 नवंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक और रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक तीन चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित की गई है. वहीं, 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक तथा रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक तीन चिकित्सक इमरजेंसी सेवाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से संबंधित चिकित्सा इकाइयों को निर्धारित ड्यूटी रोस्टर का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को अपनी निर्धारित ड्यूटी के अनुसार, उपस्थित रहने और मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. त्योहार के दौरान इमरजेंसी, प्रसव एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए विभागीय स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं.
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