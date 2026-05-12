BHU के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में डॉक्टरों के साथ मारपीट
चेहरा ढके 5- 6 की संख्या में आए लोग मरीज दिखाने की बात करके ओपीडी में पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 1:25 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गैस्ट्रोलॉजी विभाग की ओपीडी में सोमवार को रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. मामले में प्रशासन सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है.
आईएमएस बीएचयू के प्रभारी निदेशक प्रोफेसर संजय गुप्ता ने बताया कि ओपीडी में डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना की जानकारी मिली है. यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इसमें कोई लिखित शिकायत अब-तक नहीं मिली है, फिर भी मामले की जांच की जा रही है. आरोपियों को चिन्हित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है. मंगलवार से ओपीडी नियमित रूप से संचालित हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है.
संजय गुप्ता ने बताया कि कुछ डॉक्टरों की तरफ से बताया गया है कि मुंह बांधकर 5- 6 की संख्या में कुछ लोग मरीज दिखाने की बात करके ओपीडी में पहुंचे थे. जिस वक्त घटना हुई उस समय विभागाध्यक्ष डॉ. देवेश यादव ओपीडी में मौजूद थे. सुरक्षाकर्मियों के सामने यह सब घटना घटी है. घटना से नाराज विभागाध्यक्ष समेत अन्य रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी छोड़कर चले गए. इसके चलते करीब 200 मरीज का इलाज भी नहीं हो पाया.
विभागाध्यक्ष डॉ. देवेश प्रकाश यादव का कहना है कि दोपहर 1 बजे कुछ लोग मुंह बंद कर आए थे और डॉक्टरों के साथ उन्होंने मारपीट की है. 2 घंटे बाद वहीं छात्र दोबारा भी आए और फिर से हाथापाई करने लगे. सूचना प्रॉक्टीरियल बोर्ड को दे दी गई थी, लेकिन इसको गंभीरता से नहीं लिया गया.
उन्होंने बताया कि हालांकि बाद में प्रॉक्टीरियल बोर्ड के लोगों का फोन आया, लेकिन तब-तक डॉक्टर वहां से निकल चुके थे. मामला अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर का है. जहां गैस्ट्रोलॉजी विभाग की ओपीडी में यह घटनाक्रम हुआ है.
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