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रामगढ़ सदर अस्पताल में ओपीडी के समय कई डॉक्टर और कर्मी नदारद, मरीज बेहाल

रामगढ़ सदर अस्पताल में समय पर ओपीडी शुरू नहीं होने से मरीजों को परेशानी हो रही है.

Ramgarh Sadar Hospital
रामगढ़ सदर अस्पताल. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 7:29 PM IST

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रामगढ़: झारखंड के आकांक्षी जिलों में शामिल रामगढ़ का सदर अस्पताल जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं,लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. ईटीवी भारत की टीम ने बुधवार को रामगढ़ सदर अस्पताल की पड़ताल की.

ईटीवी भारत की टीम ठीक सुबह 9 बजे रामगढ़ सदर अस्पताल पहुंची, तो हालात चौंकाने वाले थे. अधिकांश डॉक्टरों के चेंबर बंद थे और दरवाजों पर कुंडी लगी हुई थी. इस दौरान ओपीडी के समय कई डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी नदारद दिखे.

समस्या साझा करते मरीज के परिजन और अस्पताल उपाधीक्षक हरेंन चंद्र महतो का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ओपीडी का समय सुबह 9 से दोपहर 3

आपको बता दें कि अस्पताल के ओपीडी शुरू होने के समय सुबह 9 बजे है और ओपीडी खत्म होने का समय दोपहर 3 बजे है, ताकि दूर-दराज से आने वाले मरीजों को समय पर इलाज मिल सके.

Ramgarh Sadar Hospital
अस्पताल परिसर में बैठा आवारा कुत्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

समय पर ओपीडी शुरू नहीं, मरीज परेशान

समय पर ओपीडी शुरू नहीं होने से मरीज परेशान दिखे. गर्मी में धूप से बचने के लिए मरीज समय पर अस्पताल पहुंच गए थे, ताकि समय पर इलाज करा कर अपने घर लौट सकें, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा. मरीजों ने बताया कि वे सुबह से आये हुए हैं, लेकिन डॉक्टरों के नहीं आने से इलाज शुरू नहीं हो पाया है.

Ramgarh Sadar Hospital
डॉक्टर के चेंबर में लगी कुंडी. (फोटो-ईटीवी भारत)

करीब 9:30 बजे तक स्थिति जस की तस बनी रही. केवल महिला वार्ड में एक जीएनएम ही ड्यूटी पर पहुंची थीं, जबकि ओपीडी के बाकी डॉक्टरों और कर्मियों का कहीं अता-पता नहीं था.

इतना ही नहीं, अस्पताल की कुव्यवस्था का आलम यह रहा कि आभा काउंटर के पास मरीजों और उनके परिजनों के बीच एक कुत्ता आकर बैठा रहा, लेकिन उसे हटाने या व्यवस्था संभालने वाला कोई नजर नहीं आया. जबकि अस्पताल प्रबंधन द्वारा साफ-सफाई और बेहतर व्यवस्था के दावे किए जाते हैं.

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डॉक्टर के चेंबर में खाली कुर्सी. (फोटो-ईटीवी भारत)

अस्पताल उपाधीक्षक खुद ओपीडी में बैठे

जब ईटीवी भारत की टीम ने सिविल सर्जन को डॉक्टरों की अनुपस्थिति और कर्मियों के नहीं पहुंचने की जानकारी दी तब उन्होंने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को निर्देश दिया और उसके बाद अस्पताल उपाधीक्षक जनरल ओपीडी में करीब 09:40 बजे बैठ गए और वह मरीजों को देखने लगे.

Ramgarh Sadar Hospital
डॉक्टर के चेंबर में लगी कुंडी. (फोटो-ईटीवी भारत)

मरीजों ने सुनाई व्यथा

एक छोटे बच्चे के पिता चरकू सोरेन रैबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि हम लोग सुबह से आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आए हैं. इस कारण बहुत दिक्कत हो रही है. वहीं चैनगड्डा से मरीज को लेकर पहुंचे मो. सलाउद्दीन ने बताया कि वे हड्डी के डॉक्टर से दिखवाने के लिए मरीज को ले कर आए हैं. मरीज के पैर में चोट लगी है. लगता है कि फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन अभी तक डॉक्टर के रूम में कुंडी लगी हुई है.

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डॉक्टर के चेंबर में लगी कुंडी. (फोटो-ईटीवी भारत)

10 बजे के बाद पहुंचने लगे डॉक्टर

करीब 10 से 11 बजे के बीच डॉक्टरों का आना शुरू हुआ. जिसके बाद अचानक ओपीडी में भीड़ बढ़ गई. एक साथ मरीजों की संख्या बढ़ने से व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और मरीजों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा.

समय पालन को लेकर सख्ती की जाएगीः उपाधीक्षक

इस संबंध में अस्पताल उपाधीक्षक हरेंन चंद्र महतो ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में आया है. समय के पालन को लेकर सख्ती की जाएगी. सिविल सर्जन को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है. लिखित तौर पर भी जानकारी सिविल सर्जन को भेज देंगे.

सभी डॉक्टरों और कर्मियों को निर्देश दिया जाएगा कि वे निर्धारित समय पर उपस्थित रहें, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. वहीं सिविल सर्जन अनिल कुमार ने भी माना कि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और सभी डॉक्टरों और कर्मियों को समय पर ड्यूटी पर आना होगा.

सरकार की योजनाएं, फंड और पुरस्कार अपनी जगह हैं, लेकिन सब बातें बेकार साबित होती हैं जब डॉक्टर और कर्मी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते हैं और अस्पताल में आवारा कुत्ते घुमते हैं. साथ ही मरीज अस्पताल के ओपीडी के बाहर बैठकर डॉक्टरों और कर्मियों के आने का इंतजार करें. यदि रामगढ़ के सदर अस्पताल की व्यवस्था ऐसी ही लचर रही, तो इसका सीधा खामियाजा गरीब और जरूरतमंद मरीजों को ही भुगतना पड़ेगा. अब देखना होगा कि प्रशासन इस लापरवाही और कुव्यवस्था पर क्या ठोस कार्रवाई करता है.

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