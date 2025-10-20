ETV Bharat / state

दिवाली पर घर से दूर जीटीबी अस्पताल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसरों ने व्यक्त की अपनी भावनाएं, जानिए क्या बोले

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 20, 2025 at 9:44 PM IST

नई दिल्ली: दिवाली के दिन सरकारी छुट्टी होती है. लगभग सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद रहते हैं. अधिकतर कर्मचारी छुट्टी पर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं. जो लोग दूर नौकरी करते हैं वे भी दिवाली की छुट्टी पर अपने घर परिवार के बीच पहुंच जाते हैं. लेकिन, देश की राजधानी दिल्ली सहित सभी अस्पतालों में आज भी डॉक्टर और नर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अपने मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं. ऐसे में ये डॉक्टर और नर्स किस तरह से इन मरीजों का इलाज करते हुए अपने परिवार से दूर क्या महसूस कर रहे हैं. इसके बारे में ईटीवी भारत ने जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी में आज दिवाली के दिन ड्यूटी में कार्यरत इन डॉक्टर और नर्स से बातचीत की.

डॉक्टर बोले सबसे पहले मरीजों का इलाज जरूरी: अस्पताल की इमरजेंसी आज दिवाली के दिन ड्यूटी कर रहे डॉक्टर ऋषभ ने कहा कि आज दिवाली के त्यौहार पर अस्पताल में ड्यूटी पर हैं. अच्छा लग रहा है. हम डॉक्टर हैं तो हमारी सबसे पहले ड्यूटी मरीजों का इलाज करने की है. उस ड्यूटी को आज भी हम निभा रहे हैं. वहीं, डॉक्टर संवित ने कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ा मौका है, जो हमें इतने बड़े अस्पताल में ड्यूटी करने का मौका मिला है. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इतने बड़े अस्पताल में ड्यूटी करने का मौका मिलता है. डॉक्टर संवित ने कहा कि यहां इमरजेंसी है तो हर तरह के मरीज भर्ती हैं. कुछ टीबी के मरीज हैं, मेनिनजाइटिस के मरीज हैं. कुछ मरीज दिमागी तौर से भी परेशान हैं. इन सभी पर ज्यादा ध्यान देना होता है. कई बार इनको इंट्यूबेट (गुब्बारे से सांस देना) भी करना पड़ता है. कुछ बुजुर्ग मरीज भी हैं जिनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है.

नर्सिंग ऑफिसर बोले, सबको छुट्टी नहीं मिल सकती ड्यूटी भी जरूरी: जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी में ही ड्यूटी कर रहे नर्सिंग ऑफिसर भरत कुमार ने कहा कि त्यौहार पर छुट्टी न मिलने से थोड़ी सी निराशा तो होती है. लेकिन, क्या करें ड्यूटी तो करनी पड़ती है क्योंकि सबको छुट्टी नहीं मिल सकती. लेकिन, इस बात की खुशी होती है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारी जगह हमारे दूसरे साथी को छुट्टी मिल रही है. वो अपने घर जा रहा है. हम आपस में सामंजस्य बनाकर काम कर लेते हैं. कुछ लोग ड्यूटी कर लेते हैं कुछ लोग छुट्टी पर चले जाते हैं दिवाली मनाने के लिए. इसी तरह पिछली बार दिवाली पर मैं घर चला गया था तब दूसरे साथी ने ड्यूटी कर ली थी. इस बार मैं ड्यूटी पर हूं तो वो घर चला गया है. इस तरह हम तालमेल बैठाकर हर त्यौहार पर ड्यूटी कर लेते हैं चाहे होली हो या दिवाली.

दिवाली पर पहली बार घर से दूर: वहीं, अस्पताल की इमरजेंसी में ही दिवाली पर ड्यूटी कर रहीं नर्सिंग ऑफिसर अनुराधा ने कहा कि बच्चों के बीच घर परिवार को भी देखना और ड्यूटी भी करना. थोड़ा मुश्किल तो होता है. कहीं न कहीं, त्यौहार के दिन बच्चों के बीच में न रह पाने से थोड़ा बच्चे निराश होते हैं कि मम्मी आज त्यौहार पर ड्यूटी क्यों जा रही हो. लेकिन, ड्यूटी भी जरूरी है. मरीजों को देखना भी हमारी जिम्मेदारी है. हम ड्यूटी पर हैं तो दूसरे साथियों को घर पर रहकर दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है. यह भी अच्छा है.

वहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रहने वाले नर्सिंग ऑफिसर राहुल पंवार ने कहा कि मेरी जीटीबी अस्पताल में पहली पोस्टिंग है. पहली बार दिवाली पर घर से दूर हूं. अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन ड्यूटी भी जरूरी है. नर्सिंग के प्रोफेशन में आने के बाद मरीज ही हमारी पहली जिम्मेदारी हैं. दिवाली पर ड्यूटी लगी है. अपनी ड्यूटी कर रहे हैं.

