ETV Bharat / state

दिवाली पर घर से दूर जीटीबी अस्पताल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसरों ने व्यक्त की अपनी भावनाएं, जानिए क्या बोले

दिवाली पर घर से दूर जीटीबी अस्पताल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर ( ETV Bharat )