उम्मेद अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेज ने लेबर रूम में खेली होली, प्राचार्य बोले- कड़ी कार्रवाई होगी

फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित कर दी है.

लेबर रूम में होली की फोटो
लेबर रूम में होली की फोटो (Photo- Social media)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: संभाग के सबसे बड़े मात्रा एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान उम्मेद अस्पताल में होली के दौरान लेबर रूम में रेजीडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ द्वारा होली खेले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. स्टाफ के होली खेलने के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जाचं के लिए अस्पताल प्रबंधन ने तीन डॉक्टरों की एक कमेटी का गठन किया है. वहीं, इस घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा ने शनिवार उम्मेद अस्पताल जाकर मामले का जायजा लिया.

बीएस जोधा ने अस्पताल अधीक्षक से इस पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों इसके लिए भी निर्देशित किया है. डॉ जोधा ने बताया कि लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर संक्रमण रहित क्षेत्र होते हैं. वहां पर इस तरह का कृत्य स्वीकार्य नहीं है. इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. अस्पताल द्वारा बनाई गई जांच कमेटी में डॉ नीलम मीणा, डॉ संदीप चौधरी और नर्सिंग अधीक्षक को शामिल किया गया है.

डॉक्टर बीएस जोधा (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- प्रसूताओं की मौत के बाद जागा स्वास्थ विभाग, महिला चिकित्सक सहित कार्मिकों पर गिरी गाज, किया एपीओ

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो-फोटो: उम्मेद अस्पताल में होली के दिन स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा गुलाल से होली खेलने के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि लेबर रूम में खड़े होकर सभी ने ग्रुप फोटो खिंचवाया. उसके पीछे लेबर टेबल और लाइट नजर आ रही है, यानी वहां पर ऑपरेशन होते हैं. इसके अलावा स्टाफ द्वारा ओटी ड्रेस में होली के कलर लगाने के फोटो सोशल मीडिया पर डाले गए, वह भी सामने आए हैं. साथ ही एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर लेबर में कलर लेकर जा रहे हैं. इसके बाद रंगे हुए आते हुए गैलरी में सेल्फी खींच रहे हैं. ये तस्वीरें वहां लगे CCTV में कैद हुई हैं.

पहले संक्रमण से हुई है मौतें: उम्मेद अस्पताल में पूर्व में 2011 में लेबर रूम में संक्रमण के चलते एक दर्जन से ज्यादा प्रसुताओं की मौत हुई थी. तत्कालीन सरकार ने लेबर रूम को बंद कर वापस नया बनवाया था और यहां पर संक्रमण नियंत्रण करने के उपाय लागू किए गए, लेकिन इस तरह की घटनाओं से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है.

इसे भी पढ़ें- अस्पताल में विशेष पहनावे का विवाद : टोंक PMO ने यूनानी इंटर्न छात्रा और यूनानी कॉलेज को दिया नोटिस

