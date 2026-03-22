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झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव, अब हर डॉक्टर और नर्स का होगा डिजिटल वेरिफिकेशन

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब झारखंड के स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया गया है.

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आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की धनबाद प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर ऋषिका सिन्हा. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 22, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
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धनबाद: देश में स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हर छोटे-बड़े संस्थान और पेशेवरों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना होगा.

इन्हें कराना होगा डिजिटल रजिस्ट्रेशन

इस अभियान के दायरे में प्राइवेट अस्पताल, ब्लड बैंक, मेडिकल स्टोर, डायग्नोस्टिक सेंटर सहित सभी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइडर्स को लाया गया है. इतना ही नहीं, डॉक्टरों और नर्सों का भी डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उनकी पहचान और योग्यता की प्रमाणिकता सुनिश्चित की जा सके.

जानकारी देतीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जिला प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर ऋषिका सिन्हा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाना उद्देश्य

ईटीवी भारत से बातचीत में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जिला प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर ऋषिका सिन्हा ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाना और फर्जी प्रैक्टिस पर रोक लगाना है. उन्होंने कहा कि सभी हेल्थ संस्थानों और मेडिकल स्टाफ का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को सही और प्रमाणित इलाज मिल सके.

नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की डिग्री की भी होगी जांच

नर्सिंग स्टाफ के मामले में यह व्यवस्था की गई है कि उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद संबंधित संस्थान से उन्हें विधिवत प्रमाणित किया जाएगा. वहीं डॉक्टरों की डिग्री और पंजीकरण की जांच संबंधित मेडिकल काउंसिल जैसे झारखंड मेडिकल काउंसिल के माध्यम से की जाएगी. इसके साथ ही डॉक्टर की यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्री का भी सत्यापन किया जाएगा, ताकि किसी तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहे.

झोलाछाप डॉक्टरों का नेटवर्क तोड़ने की कवायद

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग के इस कदम के पीछे एक बड़ी चिंता झोलाछाप डॉक्टरों का बढ़ता नेटवर्क है. ग्रामीण और अर्द्धशहरी इलाकों में कई ऐसे फर्जी डॉक्टर सक्रिय हैं, जो मरीजों को गलत इलाज देकर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं. ये कथित डॉक्टर अक्सर मरीजों को गुमराह कर देते हैं और सामान्य बीमारी में भी काफी हार्ड दवाइयां भी दे देते हैं.

ऐसे झोलाछाप डॉक्टर बिना जरूरत सीधे थर्ड या फोर्थ जेनरेशन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करा देते हैं, जबकि कई मामलों में साधारण दवाओं से ही इलाज संभव होता है. इससे मरीज के इम्यून सिस्टम पर प्रतिकूल असर पड़ता है और भविष्य में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता (रेजिस्टेंस) भी विकसित हो सकती है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति बताते हैं. कहा जाए तो जहां तलवार या बरछी से काम चल सकता है, वहां तोप का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका खामियाजा सीधे मरीजों को भुगतना पड़ता है.

फर्जी डॉक्टरों की होगी पहचान

ऐसे में सरकार का यह डिजिटल मिशन न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थित करेगा, बल्कि फर्जी डॉक्टरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता भी साफ करेगा. आने वाले समय में यह पहल मरीजों को सुरक्षित, भरोसेमंद और प्रमाणिक इलाज दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

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