ETV Bharat / state

झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव, अब हर डॉक्टर और नर्स का होगा डिजिटल वेरिफिकेशन

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की धनबाद प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर ऋषिका सिन्हा. ( फोटो-ईटीवी भारत )