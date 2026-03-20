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रायबरेली AIIMS में डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट का महामंथन, जानिए किस पर सबसे ज्यादा जोर

एम्स रायबरेली में सीएसएसडी प्रणाली और संचालन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन.

aiims raebareli workshop on disinfection supplies for healthcare services.
रायबरेली एम्स में कार्यशाला. (Raebareli AIIMS.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 1:38 PM IST

3 Min Read
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रायबरेली: एम्स रायबरेली ने स्वास्थ्य सेवाओं में कीटाणुशोधन आपूर्ति (Sterile Supply) प्रक्रियाओं को मजबूत करने और रोगी सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से "सीएसएसडी प्रणाली और संचालन" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया. केंद्रीय रोगाणु-मुक्ति आपूर्ति विभाग (CSSD) अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों और सर्जिकल औजारों की सफाई, कीटाणुशोधन, विसंक्रमण और वितरण के लिए उत्तरदायी होता है.

क्या चर्चा हुई: जनसंपर्क अधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यशाला का संचालन कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) अमिता जैन के नेतृत्व में किया गया. इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी संक्रमणों की रोकथाम और सुरक्षित शल्य चिकित्सा परिणामों को सुनिश्चित करने में एक कुशल सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया. कार्यक्रम के दौरान स्टेराइल सप्लाई निगरानी, सीएसएसडी कार्यप्रवाह, प्रमाणन की तैयारी और स्टेराइल सप्लाई सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने में अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर विशेषज्ञ सत्र का आयोजन किया गया.

संस्थान के जूनियर रेजिडेंट, नर्सिंग अधिकारी और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ-साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों सहित लगभग 150 प्रतिभागियों ने शैक्षणिक सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया. इस कार्यशाला का समन्वय प्रोफेसर प्रबल जोशी और सीएसएसडी के संकाय प्रभारी डॉ. अरिजीत जोतदार ने आयोजन समिति के सदस्यों के सहयोग से किया. इस शैक्षणिक कार्यक्रम में डीन (अकादमिक) प्रोफेसर (डॉ.) नीरज कुमारी, उप निदेशक (प्रशासन) कर्नल अखिलेश सिंह, वित्तीय सलाहकार कर्नल उपेंद्र नाथ राय, अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नीरज श्रीवास्तव, डीएमएस-I डॉ. अरुणप्रीत कौर, डॉ. गौरव उपाध्याय, डॉ. सुयश सिंह, डॉ. सना इस्लाही, डॉ. महेंद्र मीना, डॉ. शेफाली गुप्ता मौजूद थे.


गर्भावस्था में उच्च रक्त शर्करा पर भी मंथन

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग ने आज गर्भावस्था में उच्च रक्त शर्करा (Hyperglycemia in Pregnancy) विषय पर एक सतत चिकित्सा शिक्षा (CME) कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य फैकल्टी सदस्यों और रेजिडेंट डॉक्टरों को गर्भावस्था के दौरान हाइपरग्लाइसेमिया के निदान और प्रबंधन में नवीनतम अवधारणाओं से अवगत कराना था; यह विषय मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बढ़ती हुई और महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनता जा रहा है.


कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह के साथ हुई। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक, प्रो. अमिता जैन की गरिमामयी उपस्थिति रही. इस कार्यक्रम में डीन अकादमिक, प्रो नीरज कुमारी, डीन अनुसंधान, प्रो. अर्चना वर्मा, डीन परीक्षा, प्रो. प्रगति गर्ग और अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉ नीरज कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद थे.

CME की शुरुआत प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. वंदना वर्मा के स्वागत भाषण से हुई. लखनऊ स्थित अपोलो मेडिक्स की निदेशक, प्रो. (डॉ.) विनीता दास ने 'जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस' (गर्भावस्थाकालीन मधुमेह) के प्रबंधन पर एक विस्तृत व्याख्यान दिया, जिसमें आहार संबंधी और औषधीय दोनों ही दृष्टिकोणों को शामिल किया गया. लखनऊ के KGMU से प्रो. स्मृति अग्रवाल ने गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के निदान पर चर्चा की. SGPGI से डॉ. अमृत गुप्ता, लखनऊ के RML से डॉ. ऋचा यादव, प्रो. मधुकर मित्तल और डॉ. मृत्युंजय कुमार ने प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के फैकल्टी सदस्यों के साथ मिलकर विचार रखे.

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