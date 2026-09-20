Doctors AI Global Summit 2026: दिल्ली में जुटे दुनियाभर के विशेषज्ञ, जानें चिकित्सा क्षेत्र में कैसे क्रांति ला रहा AI
सम्मेलन में एआई आधारित तकनीकों के मूल्यांकन, सुरक्षा मानक, डेटा गोपनीयता, नैतिकता आदि पर विचार-विमर्श किया गया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 20, 2026 at 3:37 PM IST
नई दिल्ली: चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बदल रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब न केवल रिसर्च तक सीमित है, बल्कि मरीजों के बेहतर और सटीक इलाज का नया जरिया बन रहा है. इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में 19 और 20 सितंबर को डॉक्टर्स एआई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है. इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय 'Precision, Partnership, Possibility The Next Era of AI in Medicine' रखा गया था. इसमें भारत समेत विदेशों के प्रसिद्ध चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े नीति निर्माताओं ने भाग लिया.
Responsible AI पर रहा विशेष फोकस: समिट के दौरान Responsible AI in Medicine यानी चिकित्सा में जिम्मेदार एआई के इस्तेमाल पर विस्तार से चर्चा हुई. विशेषज्ञों का मानना है कि AI का उपयोग सिर्फ नई तकनीक दिखाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्लिनिकल फैसलों को अधिक सटीक बनाना, मरीजों की सुरक्षा बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना भी है. इस दौरान एआई आधारित तकनीकों के मूल्यांकन, सुरक्षा मानक, डेटा गोपनीयता, नैतिकता और सरकारी नियमों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी विशेषज्ञों ने गहन विचार-विमर्श किया. इसके अलावा सम्मेलन में आए डॉक्टरों के लिए व्यावहारिक कार्यशालाओं (Workshops) और AI तकनीकों के लाइव डेमो की भी विशेष व्यवस्था की गई.
दो दिवसीय सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न आधुनिक विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं
- AI आधारित डायग्नोसिस एवं मेडिकल इमेजिंग
- पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन में AI
- जनरेटिव AI और बड़े भाषा मॉडल (LLM)
- प्रिसिजन मेडिसिन (Precision Medicine) और जीनोमिक्स
- डिजिटल हेल्थ और क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशनॉ
डॉक्टर की जगह नहीं लेगा AI: चिकित्सा के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल डॉक्टरों की भूमिका खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि यह उनके काम को आसान और सटीक बनाने में मदद करने के लिए है. एआई को अस्पतालों और रोजमर्रा के क्लिनिकल वर्कफ्लो में सुरक्षित रूप से कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए डॉक्टरों और टेक एक्सपर्ट्स के बीच बेहतर समन्वय को बेहद जरूरी बताया गया.
3,500 से अधिक विशेषज्ञों का नेटवर्क: 'DoctorsAI' के अनुसार, उनका नेटवर्क 3,500 से अधिक चिकित्सा पेशेवरों को एआई और डिजिटल हेल्थ इनोवेशन से जोड़ता है. इस समिट का मुख्य उद्देश्य भी डॉक्टरों को व्यावहारिक जानकारी देना, मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिम्मेदार एआई के उपयोग के लिए एक मजबूत साझा मंच तैयार करना है. एआई मेडिकल जांच, शोध और इलाज में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, बशर्ते तकनीक की विश्वसनीयता और मरीजों के डेटा की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न किया जाए.
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