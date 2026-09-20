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Doctors AI Global Summit 2026: दिल्ली में जुटे दुनियाभर के विशेषज्ञ, जानें चिकित्सा क्षेत्र में कैसे क्रांति ला रहा AI

नई दिल्ली: चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बदल रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब न केवल रिसर्च तक सीमित है, बल्कि मरीजों के बेहतर और सटीक इलाज का नया जरिया बन रहा है. इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में 19 और 20 सितंबर को डॉक्टर्स एआई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है. इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय 'Precision, Partnership, Possibility The Next Era of AI in Medicine' रखा गया था. इसमें भारत समेत विदेशों के प्रसिद्ध चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े नीति निर्माताओं ने भाग लिया.

Responsible AI पर रहा विशेष फोकस: समिट के दौरान Responsible AI in Medicine यानी चिकित्सा में जिम्मेदार एआई के इस्तेमाल पर विस्तार से चर्चा हुई. विशेषज्ञों का मानना है कि AI का उपयोग सिर्फ नई तकनीक दिखाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्लिनिकल फैसलों को अधिक सटीक बनाना, मरीजों की सुरक्षा बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना भी है. इस दौरान एआई आधारित तकनीकों के मूल्यांकन, सुरक्षा मानक, डेटा गोपनीयता, नैतिकता और सरकारी नियमों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी विशेषज्ञों ने गहन विचार-विमर्श किया. इसके अलावा सम्मेलन में आए डॉक्टरों के लिए व्यावहारिक कार्यशालाओं (Workshops) और AI तकनीकों के लाइव डेमो की भी विशेष व्यवस्था की गई.

डॉक्टर्स एआई ग्लोबल समिट के बारे में दी गई जानकारी (ETV BHARAT)

दो दिवसीय सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न आधुनिक विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं