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सावधान! गर्मी में सेहतमंद रहना है तो डाक्टर दे रहे ये सलाह...जानिए क्या करें

सुबह घर से नाश्ता लेकर ही बाहर निकलना और दोपहर में भोजन के बाद कुछ समय विश्राम जरूर करें.

In the summer, also consume coconut water and sugarcane juice
गर्मी में नारियल पानी और गन्ने का जूस भी लें (ETV Bharat alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 1:19 PM IST

3 Min Read
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अलवर: तापमान में उछाल के साथ ही गर्मी ने दस्तक दे दी है. चिकित्सकों ने गर्मी जनित बीमारियों से बचने के लिए आमजन को सलाह दी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें. चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी के मौसम में लोगों को खाली पेट नहीं रहना चाहिए. सुबह घर से नाश्ता लेकर ही बाहर निकलना और दोपहर में भोजन के बाद कुछ समय विश्राम जरूर करें. गर्मी में उल्टी, दस्त, डायरिया, बुखार, लू आदि होना आम है. इन बीमारियों से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है.

चिकित्सक डॉ. रूप सिंह ने बताया कि इन दिनों तापमान बढ़ रहा है. जिले में तापमान 37 डिग्री पहुंच गया. गर्मी में आमजन को सेहत का ख्याल रखना जरूरी है. सबसे जरूरी है कि लोग सुबह बिना नाश्ता किए घर से नहीं निकलें. अक्सर चाय के साथ एक-दो बिस्किट लेकर घर से निकल जाते हैं, जो सही नहीं है. गर्मी में लोगों को सुबह घर से अच्छी तरह नाश्ता कर निकलना चाहिए. नाश्ते में दही, छाछ, राबड़ी, दलिया हो तो अच्छा है. अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखें. पानी नहीं तो इलेक्ट्रॉल पाउडर का पैकेट या कोई भी पेय जरूर रखें. संतरे का भी उपयोग कर सकते हैं. दोपहर में भोजन के बाद कुछ समय विश्राम करें. अपनी दिनचर्या नियमित रखें और सोने के समय में कटौती नहीं करें.

चिकित्सक डॉ. रूप सिंह (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

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ज्यादा ठंडा व अधिक गर्म के सेवन से बचें: चिकित्सक रूप सिंह ने कहा कि गर्मी के दिनों में ज्यादा ठंडे पेय पदार्थ एवं ज्यादा गर्म खाद्य व पेय पदार्थों के सेवन से बचें. ज्यादा ठंडे पेय पदार्थ के सेवन से व्यक्ति का गला खराब हो सकता है. गर्मी की बीमारियों में हैजा, दस्त रोग, बुखार, लू लगना है. इनसे बचने का एक तरीका है-ऋतु चर्या को फॉलो करना. इसका अर्थ है कि व्यक्ति को ऋतु के हिसाब से अपना खाना, पेय पदार्थ का सेवन, आराम व नींद लेना है.

बासी भोजन ना करें: चिकित्सक का कहना है कि गर्मी में श्रमिकों के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. इसके लिए श्रमिक डयूटी पर अच्छा नाश्ता किए बिना नहीं जाएं. गर्मी में बासी भोजन नहीं करें. जरूरत से दोगुना पानी पीएं. पेय पदार्थ में केवल पानी ही नहीं, बल्कि नींबू पानी, ओआरएस घोल, कैरी पानी, पुदीना पानी, प्याज पानी, जीरा पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी आदि पेय पदार्थों का सेवन कर सकते हैं.

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गर्मी में पानी खूब पीएं: चिकित्सकों का कहना है कि सामान्तया व्यक्ति को प्रतिदिन दो से ढाई लीटर पानी पीना चाहिए. गर्मी में व्यक्ति को सामान्य से कम से कम एक लीटर ज्यादा पानी 24 घंटे में जरूर पीना चाहिए यानी तीन से साढ़े तीन लीटर पानी पीना चाहिए. गर्मी में जितना रहोगे तरल, उतना ही जीवन होगा सरल.

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गर्मी में सेहत के गुर
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ज्यादा ठंडा व अधिक गर्म से बचें
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