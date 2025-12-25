ETV Bharat / state

शीतलहर की चपेट में झारखंड, अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या, डॉक्टरों ने बताए स्वस्थ रहने के उपाय

रांची: राजधानी रांची समेत पूरा झारखंड इस समय सर्द पछुआ हवाओं की वजह से कड़ाके की ठंड की चपेट में है. दिन की शुरुआत कोहरे और धुंध से हो रही है, और तेज पछुआ हवाओं से बढ़ती कनकनी का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है. रिम्स के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर (डॉ.) संजय सिंह के मुताबिक, इस मौसम की वजह से होने वाली बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है.

डॉ. संजय सिंह बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड के कई जिलों में शीतलहर के कारण एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और निमोनिया के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. पहले आमतौर पर हर यूनिट में 2-3 निमोनिया के मरीज भर्ती होते थे, लेकिन ठंड के कारण यह संख्या बढ़कर 10 या उससे ज्यादा हो गई है.

जानकारी देते डॉक्टर संजय सिंह (ईटीवी भारत)

वे यह भी बताते हैं कि पैरालिसिस और दिल से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने बताया कि पिछले दिन इमरजेंसी में 80-85 मरीज सिर्फ ठंड की वजह से बीमार पड़कर रिम्स पहुंचे थे. उनमें से कई को इलाज के लिए भर्ती किया गया है.

रांची के मौसम केंद्र ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान लगाया है. 13 जिलों के लिए शीतलहर का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस स्थिति में, डॉक्टर संजय सिंह सलाह देते हैं कि इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को गर्म कपड़ों से पूरी तरह ढककर रखना जरूरी है. अपने शरीर को ठंडी हवाओं के संपर्क में आने से बचाएं.

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कड़ाके की ठंड में स्वस्थ रहने के लिए बेहद जरूरी है कि खाली पेट ना रहें. घर से निकलते समय यह सुनिश्चित करें कि आपका शरीर गर्म कपड़ों से पूरी तरह ढका हो, और बाहर जाने से पहले गर्म और ताजा खाना जरूर खाएं. उन्होंने समझाया कि खाना शरीर को गर्म रखने और एनर्जी लेवल बनाए रखने में मदद करता है. वे बताते हैं कि अगर आपको लगातार छींकें आना, शरीर में तेज दर्द, बहुत ज्यादा ठंड लगना, लगातार खांसी और ब्लड प्रेशर बढ़ना, और कई मामलों में लूज मोशन जैसी दिक्कतें हो रही हैं, तो ये सभी ठंड लगने के लक्षण हैं.