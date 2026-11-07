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बिहार में दिवाली पर जहरीली हवा का साया, डॉक्टर ने दी चेतावनी, कैसे करें बचाव?

बिहार में वायू प्रदूषण ( ETV Bharat )

पटना: पटाखों से होने वाले इस जानलेवा प्रदूषण और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सेना के पूर्व कमांडेंट और वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संजय कुमार ने आम जनता को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पटाखों का धुआं गर्भ में पल रहे बच्चों, नवजातों और कमजोर इम्युनिटी वाले बुजुर्गों के फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. वायु प्रदूषण के इस दौर में डॉक्टरों की राय मानना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है.

ज्यादा धुआं उगलने वाले पारंपरिक पटाखों से पूरी तरह परहेज