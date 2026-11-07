बिहार में दिवाली पर जहरीली हवा का साया, डॉक्टर ने दी चेतावनी, कैसे करें बचाव?
Bihar Air Pollution:पटना समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने से हवा खराब हुई है. सीनियर फिजिशियन डॉ. संजय कुमार ने क्या कहा?. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 7, 2026 at 9:09 AM IST
पटना: पटाखों से होने वाले इस जानलेवा प्रदूषण और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सेना के पूर्व कमांडेंट और वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संजय कुमार ने आम जनता को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पटाखों का धुआं गर्भ में पल रहे बच्चों, नवजातों और कमजोर इम्युनिटी वाले बुजुर्गों के फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. वायु प्रदूषण के इस दौर में डॉक्टरों की राय मानना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है.
ज्यादा धुआं उगलने वाले पारंपरिक पटाखों से पूरी तरह परहेज
डॉ. संजय कुमार के मुताबिक, सुतली बम, अनार और रॉकेट जैसे पारंपरिक पटाखों से बहुत भारी मात्रा में हानिकारक धुआं निकलता है. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे ऐसे प्रदूषणकारी पटाखों का इस्तेमाल करने से पूरी तरह बचें. यदि बच्चे और बुजुर्ग आतिशबाजी देखना भी चाहते हैं, तो उन्हें पटाखा जलने वाली जगह से कम से कम 10 मीटर की सुरक्षित दूरी पर ही रखना चाहिए ताकि जहरीली हवा से बचाव हो सके.
"जिन लोगों को पहले से ही रेस्पिरेटरी (सांस संबंधी) समस्याएं हैं, वे इस मौसम में अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें. ऐसे मरीजों को अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से निर्धारित दवाओं और इनहेलर का उपयोग करते रहना चाहिए. सांस लेने में थोड़ी भी तकलीफ बढ़ने पर तुरंत नजदीकी डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करना चाहिए." - डॉ. संजय कुमार, सीनियर फिजिशियन.
बच्चों की जिद और पर्यावरण संरक्षण में सही संतुलन
घरेलू महिलाओं और आम नागरिकों ने माना कि आज के समय में बढ़ता प्रदूषण लोगों को तेजी से बीमार कर रहा है. महिला श्वेता कुमारी और नागरिक विजेंद्र के अनुसार, दिवाली पर बच्चे अक्सर पटाखे जलाने की जिद करते हैं. ऐसी स्थिति में अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को कम धुआं फैलाने वाले (इको-फ्रेंडली) पटाखे ही दिलाएं और उन्हें कभी भी अकेले या भीड़भाड़ वाले रिहायशी इलाकों में पटाखे न चलाने दें.
"लोगों को कम धुआं पैदा करने वाले पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए." - विजेंद्र, पटनावासी
बेजुबान जानवरों और सामाजिक जिम्मेदारी का रखें पूरा ध्यान
प्रदूषण की इस गंभीर स्थिति पर युवाओं और छात्रों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है. छात्रा रूही का कहना है कि त्योहार मनाते समय हमें सिर्फ अपनी व्यक्तिगत खुशी नहीं देखनी चाहिए. हमें समाज के हर वर्ग की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा.
"पटाखों की तेज आवाज और धुएं से आसपास के बीमार लोगों के साथ-साथ बेजुबान गली-मोहल्ले के जानवरों को भी भारी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, इसलिए आतिशबाजी केवल खुले और खाली स्थानों पर ही की जानी चाहिए." - रूही, छात्रा
दिवाली पर बिहार के प्रमुख शहरों में AQI 200 के पार
देशभर में रोशनी और खुशियों का त्योहार दिवाली बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. घरों और बाजारों में चारों तरफ रौनक है और लोग एक-दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशियां साझा कर रहे हैं. हालांकि, इस उत्सव के बीच बिहार के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण का खतरा तेजी से बढ़ गया है.
वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर बेहद चिंताजनक
शुक्रवार से बिहार के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मुजफ्फरपुर में AQI 227, राजधानी पटना में 220 से 224, बेगूसराय में 224 और भागलपुर में 216 दर्ज किया गया है. इसके अलावा आरा और बक्सर में 214 तथा पूर्णिया में AQI 212 दर्ज किया गया, जो हवा की खराब स्थिति को दर्शाता है.
त्योहार पर हवा और ज्यादा जहरीली होने की आशंका
राज्य के कुछ अन्य शहरों जैसे मोतिहारी में AQI 196, गया में 189 और सासाराम में 173 रिकॉर्ड किया गया है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिवाली के मुख्य उत्सव से पहले ही हवा प्रदूषित हो चुकी है. ऐसे में त्योहार के दौरान बड़े पैमाने पर की जाने वाली आतिशबाजी इस प्रदूषण को और अधिक खतरनाक तथा जहरीला बना सकती है.
कमजोर वर्ग की सेहत पर सीधे तौर पर खतरनाक असर
हवा में मौजूद धूल, जहरीली गैसों और धुएं के बारीक कण सांस के माध्यम से शरीर के भीतर पहुंचकर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं. चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्थिति आम लोगों के साथ-साथ विशेष रूप से बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से सांस की बीमारियों (जैसे अस्थमा) से पीड़ित मरीजों के लिए अत्यधिक कष्टदायक हो सकती है.
सेहत और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ मने असली दिवाली
दिवाली मूल रूप से अंधकार पर प्रकाश, आपसी भाईचारे और खुशियों का त्योहार है, लेकिन इसकी आड़ में पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती. विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहार की असली सार्थकता और खुशी तभी संभव है, जब हम आतिशबाजी के दौरान पूरी संवेदनशीलता दिखाएं और दूसरों की सेहत व पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए जिम्मेदारी से दिवाली मनाएं.
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