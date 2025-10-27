जीबी पंत अस्पताल में इस्तीफा देने वाले पीड़ित डॉक्टर ने कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष से की मुलाकात, इस्तीफा वापसी पर कही ये बात

ETV Bharat / state

Published : October 27, 2025 at 10:12 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में रेजिडेंट डॉ. अमित के लगातार 36 घंटे ड्यूटी से परेशान होकर दिए गए इस्तीफे के मामले में सोमवार को नया मोड़ आया. दरअसल, कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉ युसुफ जमाल से पीड़ित डॉ. अमित और उनकी पत्नी डॉ. रिशु सिन्हा ने मुलाकात की. डॉ. रिशु ने बताया उन्हें डॉ. युसुफ जमाल ने मीडिया में मामला आने के बाद शनिवार को ही मिलने के लिए सोमवार का समय दिया था.

उन्होंने बताया कि डॉ. युसुफ जमाल भरोसा दिलाया है कि डॉ. अमित की रेजिडेंसी रूल के अनुसार आठ घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में 48 घंटे की ड्यूटी लगा देंगे. साथ ही मंगलवार को उनका इस्तीफा भी वापस कर देंगे. सोमवार को छठ पूजा पर दिल्ली में सरकारी छुट्टी होने के कारण इस्तीफा वापस नहीं हो सका. हमें उम्मीद है कि मंगलवार को इस्तीफा वापस हो जाएगा और सबकुछ अच्छा होगा. इससे मेरे पति डॉ. अमित कुमार को बड़ी राहत मिलेगी.

यह है मामला: बता दें कि, जीबी पंत अस्पताल में डीएम कार्डियोलॉजी के रेजिडेंट डॉक्टर अमित कुमार ने 36-36 घंटे की ड्यूटी की बात कहकर इस्तीफा दे दिया था. वहीं उनकी पत्नी डॉ. रिशु सिन्हा ने अस्पताल प्रशासन पर रेजिडेंसी नियमों का उल्लंघन करते हुए सप्ताह में 48 घंटे की जगह जबरन 70 से 80 घंटे तक काम कराने का आरोप लगाया था.

सोशल मीजिया के माध्यम से दी जानकारी: मामले को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से पुरजोर तरीके से उठाया था. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उनकी बात सुनने के लिए उन्हें मिलने के लिए अस्पताल बुलाया और उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया. डॉक्टर रिशु ने अपने एक्स हैंडल से खुद वीडियो जारी करके इसकी जानकारी दी है.

