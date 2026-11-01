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ईडी-सीबीआई अधिकारी बनकर डॉक्टर से ठगे 48 लाख, बिहार से एक आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : स्वरूप नगर में रहने वाले एक वरिष्ठ चिकित्सक के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है. ठगों ने ईडी और सीबीआई का बड़ा अधिकारी बनकर डाॅक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी को अंजाम दिया. ठगों ने उन्हें गंभीर मामलों में फंसाने का डर दिखाकर 48 लाख रुपये ठग लिए. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बिहार के सहरसा से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से तीन मोबाइल बरामद हुए हैं. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि चिकित्सक से ठगी गई पूरी रकम इसी आरोपी के बैंक खाते में भेजी गई थी.





साइबर क्राइम थाना प्रभारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित डॉक्टर योगेश चंद्र मिश्रा के साथ हुई इस ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी राजीव रंजन के बैंक खाते में आए पैसों के लेन-देन दूसरे खाताधारकों और इस गिरोह के बाकी सदस्यों की भूमिका की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, इस संगठित गिरोह ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके बैंक खाते खुलवाए थे. इसके लिए आधार और पैन कार्ड में हेरफेर करके प्रतापगढ़ का फर्जी पता इस्तेमाल किया गया था और फर्जी कंपनी बनाकर बैंक खाता चलाया जा रहा था.