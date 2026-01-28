ETV Bharat / state

डॉक्टर सुसाइड केस: दोषी करार दिए गए प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टली

डॉक्टर राजेंद्र सिंह 18 अप्रैल 2020 को खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 28, 2026 at 8:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दिया है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

जारवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि जारवाल ने भी इस कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले के दूसरे दोषी कपिल नागर ने इस कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 22 जनवरी को सुनवाई हुई थी. अब आगे 20 मार्च को सुनवाई होने वाली है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जाए. उसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

बता दें कि इस मामले के तीसरे दोषी हरीश जारवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2024 को बरी कर दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 28 फरवरी 2024 को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया था जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

डॉक्टर राजेंद्र सिंह 18 अप्रैल 2020 को खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DOCTORS SUICIDE CASE PRAKASH JARWAL
DELHI DOCTORS SUICIDE CASE
EX MLA PRAKASH JARWAL
DOCTOR SUICIDE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.